Кандидат от Партии социалистов в генпримары столицы Ион Чебан обещает провести текущий и капитальный ремонт 15 муниципальных медицинских учреждений. В своей предвыборной программе кандидат отмечает, что до апреля 2019 года будет составлен список возможных проектов государственно-частного и муниципального партнёрства в целях восстановления городской структуры здравоохранения, передаёт IPN.

Другим пунктом его программы является внедрение в муниципальных поликлиниках и больницах электронного табло, отражающего очередь к дежурному врачу. По словам кандидата от ПСРМ, это поможет таким образом перераспределить потоки пациентов, желающих посетить дежурного врача, чтобы не образовывались очереди, и не приходилось подолгу ждать приёма. В 2018 году эта программа будет внедрена в целом ряде медицинских учреждений. Другими целями кандидата являются оснащение муниципальных медицинских учреждений современным оборудованием и введение запрета на отчуждение территорий, принадлежащих медицинским учреждениям города.

Ион Чебан обещает поддержку людям с ограниченными возможностями: установку специальных лифтов в административных зданиях, в муниципальных поликлиниках и больницах. По его словам, будет установлено 20 лифтов, в том числе в здании примэрии, а также около 50 пандусов. Кандидат также обещает установить на основных магистралях города 20 звуковых светофоров, разработать и представить к ноябрю 2018 года среднесрочную программу поддержки людей с ограниченными возможностями.

Ещё одной целью кандидата является втрое увеличить число лиц из социально уязвимых семей, которые смогут посещать социальные столовые. Ион Чебан обещает увеличить на 20% количество лиц, получающих компенсации на отопление в холодный период года, а также число лиц, которым покрывается разница между текущим тарифом за вывоз мусора и тем, который действовал до его увеличения.

В числе своих приоритетов кандидат от ПСРМ называет существенное расширение списка социальных услуг, предоставляемых на дому, прежде всего, за счёт мобильных групп и персональных помощников. Ещё одним приоритетом, закреплённым в его предвыборной программе, является расширение сети социальных центров и услуг для наиболее уязвимых категорий жителей столицы, прежде всего для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Ион Чебан обещает ежегодную поддержку примерно 30 тысячам человек, находящихся в бедственном материальном положении (отсутствие доходов, тяжёлая болезнь и т. д.), за счёт резервов муниципального бюджета.

Ещё одним обещанием является „Социальная карта” горожанина. Речь идёт о разработке и реализации муниципальной программы скидок и акций в партнёрстве с экономическими агентами, в рамках муниципального государственно-частного сотрудничества, охватывающего фармацевтическую продукцию, рынки, транспорт и другие сферы.