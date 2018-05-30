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Политика
Андрей Нэстасе намерен реформировать муниципальную систему здравоохранения
30.05.2018

Кандидат от политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе заявляет, что на посту примара Кишинёва он инициирует муниципальную программу „Доступная качественная медицина”, которая будет включать в себя ремонт муниципальных медико-санитарных учреждений, а также тесное сотрудничество с университетскими и научными кругами при реформировании муниципальной системы здравоохранения, передаёт IPN.

В своей предвыборной программе кандидат от ПППДП называет в числе приоритетов улучшение управления медико-санитарными учреждениями и управления качеством. Речь идёт и об определении критериев эффективности и показателей результативности, основанных на состоянии здоровья закреплённого за конкретным учреждением населения, а также о введении оценки качества предоставляемых услуг. Кандидат намерен привлекать студентов-медиков к различным акциям и мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни в муниципии Кишинёв, особенно в школах и детских садах. Андрей Нэстасе обещает осуществить оценку и сбалансировать фонд больничных коек с целью оптимизации медицинских услуг, а также произвести децентрализацию службы первичной медицинской помощи. Семейным врачам и медсёстрам будет предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте для посещения пациентов на дому.

Важным элементом политики его команды, по словам кандидата, станет создание условий для занятий спортом. В этой связи получат поддержку инициативы частного сектора по созданию инфраструктуры массового спорта. Речь также идёт о строительстве в столице спортивных и развлекательных комплексов, которые станут частью муниципальной программы по пропаганде здорового образа жизни. Помимо этого, кандидат обещает обустроить спортивные площадки во всех кварталах города и разработать политику прямого и косвенного субсидирования абонементов на посещение спортивных залов, чтобы обеспечить увеличение продолжительности жизни и повысить уровень здоровья населения.

Андрей Нэстасе также обещает, став примаром, создать город, обладающий условиями доступности и открытый для интеграции всех его жителей. По его словам, одной из самых больших проблем столицы является городская инфраструктура, которая не приспособлена к нуждам людей с ограниченной подвижностью, слепых и т. д. Кроме того, эта инфраструктура не адаптирована для родителей с маленькими детьми, для беременных, пожилых людей и велосипедистов. В настоящее время государственные средства бессмысленно расходуются на пандусы и тротуары, пользоваться которыми невозможно, а право на условия доступности по-прежнему не соблюдается. Одними из забот его команды, по словам кандидата, станут реализация политики в области доступности в соответствии с положениями законодательства в сфере социальной интеграции лиц с особыми потребностями, а также обеспечение справедливости.

Среди предлагаемых мер – проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры, приспособленных к потребностям людей с ограниченной подвижностью, установка светофоров для слабовидящих, обустройство специальных парковок, входных дверей, лифтов и адаптированных санитарных блоков.


 
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