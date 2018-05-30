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Октавиан Цыку: После победы Андрея Нэстасе в первом туре, власть может быть изменена
30.05.2018

После победы кандидата ППДП на должность примара Андрея Нэстасе на выборах 20 мая, которая позволила ему выйти во второй тур, стало ясно, что власть, принадлежащая Демократической партии совместно с Партией социалистов, может быть изменена на парламентских выборах. Такое мнение высказал историк Октавиан Цыку в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

По мнению историка, выборы в Бэлць и Кишиневе представляют собой поражение бинома Плахотнюк-Додон, когда в Бэлць проиграли социалисты, а в Кишиневе власть. „Победа Андрея Нэстасе во втором туре может быть обеспечена за счет активного голосования и путем голосования в пользу правых, потому что Ион Чебан физически не может набрать голоса. Будет, вероятно, от 45-47% до 53-55% в пользу Андрея Нэстасе”, - сказал историк.

Тем не менее, Октавиан Цыку говорит, что опасается в отношении двух вопросов: власть может сделать все, чтобы Ион Чебан выиграл, и если придет во главу примэрии, правление Андрея Нэстасе будет не легким. „По моему общему ощущению, власть будет изменена осенью, потому что она не может не быть изменена. Все, что происходит в региональном контексте, во внешнем, с партнерами, в нашем обществе, показывает, что этот поворот ситуации в Кишиневе приведет к падению власти, потому что иначе будет коллапс”, - считает историк.

Октавиан Цыку говорит, что имеет предложения баллотироваться на парламентских выборах осенью этого года, в том числе от лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. „Я еще не решил, потому что еще не знаю, какие будут условия”, - заявил историк.

По его словам, выборы в Кишиневе доказали, что Андрею Нэстасе и Майе Санду еще предстоит много работать, чтобы стать командой. „Бэлць показал, что они еще не являются командой. Более того, есть первоначальное колебание Майи Санду, которая хотела бы участвовать отдельно в кампании, зная, что у нее есть электорат, который голосует больше. Я думаю, что эта формула должна быть расширена на уровне всей страны, с методами убеждения людей в том, что есть оппозиционная сила, и она действительна не только для внутреннего избирателя, но и для внешних партнеров”, - сказал Октавиан Цыку.


 
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