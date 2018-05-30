Зрелищные «пиджачные страсти» разгорелись на долгожданных дебатах Чебана и Нэстасе (ВИДЕО)

В течение семи дней Андрей Нэстасе всячески избегал участия в дебатах с Ионом Чебаном, но наконец-то их встреча состоялась.

В ходе обсуждения кандидат в генпримары от Партии социалистов указал сопернику на его полное незнание реальных проблем города. Ион Чебан отметил, что социалисты с 2012 года остановили более 70 незаконных строек в Кишиневе.

– Мой вопрос: сколько строек вы остановили за этот период времени и сколько у вас муниципальных инициатив? – сказал Ион Чебан, подчеркнув, что он и его коллеги по ПСРМ останавливали незаконные стройки в Кишиневе, когда еще не были ни муниципальными советниками, ни депутатами. – В этом и разница между нами. Вам нужна примэрия для того, чтобы попасть в парламент, а я ушел из парламента в примэрию.

В ходе дебатов Нэстасе назвал цирком встречи с жителями города, организованные кандидатом от Партии социалистов, на что получил резкий ответ.

- Вы должны извиниться за то, что назвали людей, которые там были, цирком, там были люди в инвалидных колясках и люди, которые не видят, - заметил Чебан.

Любопытным оказался эпизод дебатов, связанный с верхней одеждой. Андрей Нэстасе сказал, что его костюм стоит около 100 евро. Ион Чебан усомнился и в этих его словах, поэтому попросил соперника показать товарный знак на его пиджаке. Такая просьба обескуражила Нэстасе, он замешкался. Тогда социалист потянулся к нему с намерением увидеть это. Нэстасе с трудом отбился, чем вызвал улыбку оппонента.

Второй тур выборов генпримара Кишинева состоится 3 июня.