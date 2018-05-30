Снижение тарифов на электроэнергию в Молдове произойдет из-за обесценивания доллара

С 1 июля тарифы на поставку электроэнергии конечным потребителям могут снизиться примерно на 13%.

Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило о снижении на 13% тарифов на поставку электрической энергии конечным потребителям предприятий Группы «Gas Natural Fenosa». Таким образом, потребители смогут платить за 1 киловатт электроэнергии на 25 банов меньше. Сам «Gas Natural Fenosa» предложил снизить тарифы всего на 5,5%.

Снижение тарифов обусловлено падением курса доллара по отношению к национальной валюте.

- Доллар упал, наш лей укрепился, и импорт энергии стал дешевле. Соответственно, тариф должен быть сокращен. Всё очень просто. Мы надеемся, что НАРЭ не отсрочит рассмотрение запроса и снизит тарифы сейчас, - отметил эксперт по энергетике Серджиу Тофилат

Тариф для потребителей компании «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, чьи электроустановки подключены к распределительным электросетям низкого напряжения (0,4 кВ), может быть уменьшен на 25 банов, или на 12,6% (с 199 банов до 174 банов за 1 кВт/ч без учета НДС).

Тариф для потребителей «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie», подключенных к сетям среднего напряжения (6;10 кВ) может быть уменьшен на 24 бана, или на 13,2% (с 182банов до 158 банов за 1 кВт/ч). Для потребителей, подключенных к сетям высокого напряжения (35; 110 кВ), тариф будет ниже на 21 бан или на 13,7% (с 153 банов до 132 банов за 1 кВт/ч).

Для бытовых потребителей севера Молдовы, обслуживаемых государственной компанией FEE Nord, подключенных к сетям низкого напряжения, тариф планируется снизить на 21 бан, или примерно на 10% (с 212 банов до 191 бана за 1 кВт/ч).

В ближайшее время НАРЭ намерено провести публичное слушание, чтобы изучить предложение, сделанное Gas Natural Fenosa в апреле. Согласно законодательству, на это у агентства есть шесть месяцев.