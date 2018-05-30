Погода на июнь - 2018 в Молдове: С такой жарой жителям страны сталкиваться еще не приходилось!

Отклонение от нормы по температуре будет серьезным, а осадков - крайне мало.

Сразу отметим, что месяц будет ровный - то есть без перепадов температур. Самым холодным днем месяца, по прогнозам западных синоптиков, станет 7 июня — до +24 градусов по Цельсию. Осадков будет немного — дождливых дней метеорологи прогнозируют только три — 6, 27 и 28 июня. В эти числа ожидаются грозы. В остальные — до плюс 27-28 градусов.

И это значительно больше нормы среднемесячной температуры июня — она в Кишиневе, например, составляет +19,9 градуса по Цельсию. В прошлом году фактическая температура месяца, по данным наблюдений, составила +21,3 градуса. В этом, как мы видим, будет много больше...

Кстати, в прошлом году 23 июня было всего +12,3°С, а 29 числа — плюс 31,9° С.

ИГОРЬ КРУДУ