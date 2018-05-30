СУРОВЫЙ ВЕРДИКТ: Либералы оказались в такой ситуации, потому что проигнорировали речь Влада Плахотнюка

Либералы оказались в такой ситуации, потому что проигнорировали речь Влада Плахотнюка. По крайней мере так считает журналист Виктор Никитуш.

«Либералы не восприняли всерьез политическую речь координатора парламентской коалиции, в которую они входили. В сентябре 2016 года Влад Плахотнюк заявлял, что проведет общую чистку во всех основных секторах Республики Молдова. Лидер Демократической партии Молдовы четко и ясно говорил, что те, кто ворует, будут сидеть в тюрьме. Во всех молдавских госучреждениях были представители Либеральной партии», – напоминает журналист в своем блоге.

По его словам, «время показало, что обещанная чистка произошла». «Антикоррупционные действия были нацелены на высокопоставленных чиновников кабинета министров, в том числе из Демократической партии. Были арестованы действующие министры сельского хозяйства и транспорта, оба назначены правящими партиями, и заместитель министра экономики, который был в рядах молдавских демократов. Были арестованы высокопоставленные чиновники из примэрии Кишинэу, руководители районов и члены правящих партий», – отмечает Виктор Никитуш.

По его мнению, «разрушение коррупционных схем, существующих в Республике Молдова, затронуло политические и финансовые интересы молдавских либералов», а «их уход из правительства сделал возможной политическую коалицию против Демократической партии».

Кристина Пендя