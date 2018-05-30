Сильвия Раду может стать вице-премьером по социальным вопросам

Бывший кандидат в примары столицы Сильвия Раду вскоре может стать заместителем премьер-министра, ответственным за социальные вопросы. Информацию предоставили ​​корреспонденту ТРИБУНЫ хорошо информированные источники на условиях анонимности.

По их словам, необходимые изменения в структуре правительства будут сделаны в ближайшее время, поскольку в настоящее время предусматривается только два заместителя премьер-министра – ответственных за реинтеграцию страны и за европейскую интеграцию.

Должность вице-премьера по социальным вопросам существовала прежде, но была исключена одновременно с прошлогодней реформой правительства.

Источники утверждают, что Сильвия Раду проявила себя достаточно хорошо в последние месяцы (когда была врио примара столицы) с точки зрения управления социальными вопросами и поэтому было решено поручить ей эту важную область в правительстве.

Следует отметить, что Сильвия Раду ранее возглавляла компанию «Gas Natural Fenosa». В 2016 году она баллотировалась в президенты, но получила лишь несколько тысяч голосов. В ноябре 2017 года стала врио примара столицы. На выборах 20 мая 2018 года баллотировалась в примары, но не прошла во второй тур, набрав более 17% голосов избирателей.

Кристина Пендя