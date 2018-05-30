Почему не удастся уничтожить русский язык в Молдове

Лишение русского статуса языка межнационального общения, о чем так долго мечтали либералы и националисты, откладывается.

Нет, я, конечно, понимаю либералов, разных там унионистов и прочих националистов, подавших запрос в КС о лишении русского статуса языка межнационального общения. В стране нет других проблем, кроме как широкое использование русского языка во всех сферах жизни общества. Это я ерничаю. Разумеется, проблем великое множество. И решить их вся эта камарилья не в состоянии. Что остается? Любимый конек — борьба с ненавистным русским языком. И им кажется, что победа легка и близка! А я вот сейчас им докажу, что уничтожить русский язык в Молдове никому не удастся!

КС решил перенести рассмотрение запроса либералов на после муниципальных выборов — 4 июня. С чего бы это? Думается для того, чтобы не будоражить народ, не поднимать такую щепетильную тему, которая может отразиться на результатах этих самых выборов. А потом, может быть, до рассмотрения так и не дойдет. Лето начинается, сезон отпусков, а там уж и до парламентских выборов рукой подать. Кто же в здравом уме осмелится решать такой вопрос, пока не будет сформирован состав нового парламента? Это раз.

Два. Раз КС перенес дату рассмотрения, значит, есть серьезные опасения, что запрос либералов не пройдет, что противников этой идеи больше, чем сторонников.

Три. С юридической точки зрения, право пользования родным языком закреплено в Конституции Молдовы.

Четыре. В нашей стране проживает много граждан, для которых русский язык — родной. Гагаузия, Бельцы, северные районы, Приднестровье (наше руководство постоянно заявляет, что этот регион — часть Молдовы!) Если КС пойдет на поводу либералов, с Приднестровьем можно будет распрощаться навсегда. Какой политик пойдет на такое самоубийство?

Пять. Что ни говори, даже если нашим телезрителям запретили показывать российские новости и аналитические передачи, все по-прежнему смотрят российское ТВ.

Шестое. Более 70% граждан страны владеют русским языком уверенно и свободно. Получается, их знания, их умения, их навык государство решило не учитывать?

И седьмое. Напомните, сколько граждан Молдовы трудится в России? Никто точных цифр не знает, но называют цифру в пол-миллиона человек. Чтобы трудиться в там, какой язык необходимо знать? Знаю, людей, которые уезжали в Москву, практически не владея русским, а приезжали и говорили на литературном русском с московским говором.

Свой запрос либералы, кстати, аргументируют тем, что Закон о функционировании языков был принят в «других исторических реалиях, когда еще существовал Советский Союз». Но сегодня, мол, мы существуем в других реалиях, а русский язык, получается, конкурирует с государственным.

Но мы же всегда гордились тем, что наша страна — многонациональная, что дружба народов — это не пустой звук. И пусть СССР нет, но дружба народов никуда не делась. Сколько у нас межнациональных браков, где дети свободно говорят и на русском, и на государственном. А языковую конкуренцию увидели только либералы и унионисты. Это восьмое и последнее.

ЛЕОНИД РЯБКОВ