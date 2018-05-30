Происшествия За два месяца работы в службу 112 поступило 100 тысяч срочных вызовов Лишь 100 тысяч вызовов, поступивших в Единую службу экстренной помощи 112 за два месяца работы, были срочными. Остальные, по словам операторов, были либо ложными, либо провокационными. Большинство таких звонков поступало от несовершеннолетних. Для предупреждения подобных инцидентов власти запустили информационную кампанию о деятельности службы и устроили детям экскурсию по учреждению.



"Большинство ложных звонков получили от детей. Хотим разъяснить им, что это не игра, что пока они так шутят, другие люди действительно нуждаются в помощи", - сказала оператор службы 112 Виктория Митрофан.



Дети остались под впечатлением.



"Звонить в службу 112 нужно в случае экстренной необходимости."



"Они сказали нам, что мы не должны делать ложные вызовы."



"Так шутить нельзя, потому что сотрудники службы теряют время."



Операторы признались, что иногда сталкиваются и с курьезными случаями.



"Есть люди, которые чувствуют себя одинокими, звонят нам и просят поздравить их с днем рождения", - сказала оператор службы 112 Алена Морогай.



Единая служба экстренной помощи 112 начала работать 29 марта этого года. За это время операторы приняли около 300 тысяч вызовов.

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