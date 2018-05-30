30 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Европейская комиссия предоставит Республике Молдове 12 миллионов евро
30.05.2018

Европейская комиссия предоставит Республике Молдова 12 миллионов евро для консолидации потенциала экономического роста. Проект соглашения представлен Министерством экономики и инфраструктуры для общественных консультаций, передает IPN.

В дополнение к 12 миллионам евро от Европейской комиссии (через Европейский инструмент добрососедства) предусмотрено совместное финансирование в размере 250 000 евро в Ежегодной программе действий 2017 Европейского союза (AAP 2017 – Annual Action Programming).

Инвестиции будут осуществляться в области экономического развития и рыночных возможностей, создания институтов и эффективного управления, энергоэффективности, окружающей среды и изменения климата. Срок реализации Соглашения составляет 84 месяца с даты его вступления в силу.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.