Европейская комиссия предоставит Республике Молдове 12 миллионов евро

Европейская комиссия предоставит Республике Молдова 12 миллионов евро для консолидации потенциала экономического роста. Проект соглашения представлен Министерством экономики и инфраструктуры для общественных консультаций, передает IPN.

В дополнение к 12 миллионам евро от Европейской комиссии (через Европейский инструмент добрососедства) предусмотрено совместное финансирование в размере 250 000 евро в Ежегодной программе действий 2017 Европейского союза (AAP 2017 – Annual Action Programming).

Инвестиции будут осуществляться в области экономического развития и рыночных возможностей, создания институтов и эффективного управления, энергоэффективности, окружающей среды и изменения климата. Срок реализации Соглашения составляет 84 месяца с даты его вступления в силу.