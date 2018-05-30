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Общество
Представлен законопроект о получении пенсии в Молдове гастарбайтерами
30.05.2018

Лица, работающие за границей, могут иметь право на получение пенсии в Республике Молдова. Инициатива принадлежит депутату Валентине Булиге и была рассмотрена сегодня Парламентским комитетом по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Согласно проекту, человек, живущий в государстве, с которым Республика Молдова подписала соглашение о социальном обеспечении, сможет претендовать на пенсию и получить документы социального обеспечения по месту последнего жительства в Молдове. Заявление будет зарегистрировано в обязательном порядке. Новые положения могут вступить в силу 1 января 2019 года, пишет tv8.md.

В настоящее время право на пенсию имеет только лицо, проживающее в Республике Молдова. Застрахованное лицо, которое проживает за границей, не имеет такого права. По словам автора, эта инициатива обеспечит право на пенсию в том числе для лиц, живущих за рубежом.

Проект должен быть рассмотрен и обсужден на пленарном заседании парламента.


 
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