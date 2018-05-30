GOOGLE, AMAZON И INTEL поддержали молдавский образовательный проект TWENTYTU

Самый амбициозный некоммерческий образовательный проект TwentyTu получил поддержку молдавских граждан как в стране, так и за рубежом. Чтобы обеспечить TwentyTu стратегическое руководство, команда проекта пригласила 44 местных и представляющих диаспору лидеров присоединиться к инициативе. Они станут членами Консультативного Совета проекта, а их опыт в ведущих IT- и финансовых компаниях, таких как Amazon, Google, Intel, Citi Group, Lenovo, Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), а также в других релевантных областях (образование, бизнес, социология) послужит важной составляющей процесса разработки проекта. Их совместные усилия будут направлены на содействие Центру превосходства в области ИКТ «Tekwill» в воспитании поколения, способного разработать решения для национальных и глобальных экономических проблем. Ознакомься с составом Консультативного Совета.

Мариана Дахан, основательница Global Blockchain Business Council, член Консультативного Совета TwentyTU: «Хорошая школа необходима для дальнейшего развития, как личного, так и профессионального. Я всем обязана школе, и даже в самые сложные периоды моей жизни, первое, что я хотела сохранить – это возможность учиться. Я ни разу не подумала отказываться от образования. Никогда не прекращайте обучение, только оно поможет вам добиться успеха в жизни. Это и есть цель проекта TwentyTu – помочь молодому поколению продолжить обучение и дополнить свои знания, полученные в рамках традиционной учебной программы, возможностями узнать что-то новое».

Анатолий Унтурэ, предприниматель, член Консультативного Совета TwentyTu: «Я много размышлял о моем участии в различных благотворительных проектах, и понял, что делаю что-то не так. Я и мои друзья пытались бороться с последствиями, а не с источником проблем. Бедность, дети, оставленные на произвол судьбы, социальная безответственность являются следствием отсутствия образования, отсутствия хорошей жизни и шансов стать кем-то. У меня есть несколько идей, над которыми я работаю сейчас, и которые надеюсь внедрить уже этом году, но до тех пор я согласился стать частью национального образовательного проекта TwentyTu. Благодаря ему каждый четвертый школьник в стране получит возможность зарабатывать на жизнь, здесь, дома, рядом с близкими и в достойных условиях».

Роман Сорокан, Google, Дублин (Ирландия), член Консультативного Совета TwentyTU: «Самый важный ресурс и ценность любой страны является результатом образования – область, которая в Молдове, к сожалению, остается по-прежнему позади международных стандартов. Я горжусь тем, что смогу помочь, в качестве члена Консультативного Совета этого замечательного проекта, воплотить в реальность идею курсов для школьников в более чем в 10 областях будущего».

Внеклассные курсы – предпринимательство, робототехника, искусственный интеллект, VR-астрономия (виртуальная реальность), эмоциональный интеллект, интерактивная математика и т. д. – предназначены для детей и подростков. Занятия будут проводиться как в режиме онлайн, так и офлайн, в крупнейших региональных центрах страны. Кроме этого, 2200 учителей будут обучены интерактивным методикам преподавания школьных предметов. Для успешной реализации проекта была запущена масштабная кампания по сбору средств. До 22 июля 218 каждый может внести свой вклад в трансформацию молдавского образования, посредством платформы www.twentytu.md

Виктор Гузун, основатель «Guzun Consulting», Таллин (Эстония), член Консультативного Совета TwentyTu: «В качестве бывшего профессора молдавского университета и нынешнего родителя, я могу с уверенностью сказать, что образование является основным элементом для того, чтобы семья, общество, страна стала преуспевающей. По этой причине я решил присоединиться к проекту TwentyTu – самому амбициозному некоммерческому образовательному проекту в истории Республики Молдова, который будет способствовать трансформации образования».

Ната Албот, Монреаль (Канада), член Консультативного Совета TwentyTu: «TwentyTu – это долгожданный для Молдовы проект, поскольку он касается самой важной области для нашей страны: образования. Зайди на www.twentytu.md, если ты веришь, что образование – сила и что в Молдове можно воспитать поколение, которое может справиться с экономическими вызовами будущего! Твой вклад – это еще один шаг навстречу переменам к лучшему».

Члены Консультативного Совета будут активно оказывать поддержку на протяжении всего проекта TwentyTu. Они будут участвовать в разработке содержания тем курсов и будут мониторить процесс сбора денежных средств и их дальнейшее использование. Члены Совета также будут получать ежеквартальные отчеты об этапах реализации проекта. Подробности на www.twentytu.md

О Tekwill

Tekwill является Центром Превосходства в области ИКТ, чья цель– приспособить сектор к требованиям XXI века. Миссия Tekwill состоит в том, чтобы создать необходимую связь между содержанием образовательных программ в области информационных технологий и реальными запросами работодателей. Центр поддерживает развитие талантов и передачу знаний в области IT, способствует лучшему пониманию и росту аинтересованности к технологическому сектору и поощряет создание цифровых сообществ в Молдове. Tekwill представляет собой сложную экосистему, наделенную ресурсами и технологиями, необходимыми для того, чтобы люди смогли реализовать свои идеи, тем самым развивая потенциал отраслей будущего. Центр внедрил многочисленные образовательные программы, охватывающие широкий спектр предметов/областей, от базовых технологий до новейших тенденций в секторе ИКТ, с акцентом на практические проекты. Менее чем за два года более 17 000 человек стали бенефициарами данных образовательных программ. Tekwill был создан Национальной Ассоциацией Компаний в области Информационных Технологий и Связи (ATIC), при поддержке Агентства США по международному развитию и Правительства Швеции.