Реплика: Мы хотели спасти столицу, голосуя за проевропейских либералов. Теперь её нужно восстанавливать

Кандидат от политической партии Платформа „Достоинство и правда” в генпримары муниципия Кишинёв Андрей Нэстасе утратил авторитет в глазах проевропейских и демократических избирателей. Об этом заявил председатель политической партии „Демократия – дома” Василе Костюк на пресс-конференции в IPN, состоявшейся во вторник, 29 мая.

По его словам, каждый раз, когда избирателей призывали голосовать за меньшее зло, оказывалось, что меньшее зло было гораздо большим, чем ожидалось. „Мы хотели спасти столицу, голосуя за проевропейских либералов. Теперь её нужно восстанавливать, как после войны. И сейчас мы снова пытаемся спасти столицу. Через год нам опять придётся её спасать”, - сказал Василе Костюк.



Василе Костюк считает, что голоса, набранные Андреем Нэстасе, пришли в основном от сторонников лидера политической партии „Наша партия” Ренато Усатого, который находится в Москве, и который на всех телеканалах, где он появлялся, призывал избирателей голосовать за Андрея Нэстасе.

„Тандем Усатый–Нэстасе приходит на смену махинациям Плахотнюка. И тогда возникает вопрос: если одна группа преступников идёт на смену другой группе преступников, что выиграем мы от смены преступников на руководящих должностях?”, - подытожил Костюк.