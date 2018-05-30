Канду: Заказчики убийства Бабченко должны ответить перед законом

На убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве отреагировал в социальной сети председатель молдавского парламента Андриан Канду.

В сообщении спикер написал, что журналисты не должны погибать из-за своих взглядов.

"За убийство Аркадия Бабченко должны ответить не только исполнители, но и заказчики. Стреляли в человека, стреляли в ценности цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая на пороге собственной квартиры. Журналист скончался по дороге в больницу. Он был активным критиком политики Кремля.

Год назад журналист уехал из России, а в последнее время работал на украинском телевидении.