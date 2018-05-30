30 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Канду: Заказчики убийства Бабченко должны ответить перед законом
30.05.2018

На убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве отреагировал в социальной сети председатель молдавского парламента Андриан Канду.

В сообщении спикер написал, что журналисты не должны погибать из-за своих взглядов.

"За убийство Аркадия Бабченко должны ответить не только исполнители, но и заказчики. Стреляли в человека, стреляли в ценности цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая на пороге собственной квартиры. Журналист скончался по дороге в больницу. Он был активным критиком политики Кремля. 

Год назад журналист уехал из России, а в последнее время работал на украинском телевидении.


 
Количество просмотров:
131
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.