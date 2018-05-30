Когда будет открыт новый мост в Паланке?

Мост, находяшийся вблизи деревни Паланка, который связывает Молдову с Украиной, будет открыт и введен в эксплуатацию 1 июня этого года. Согласно odessa-life.od.ua, после капитального ремонта вчера, 29 мая, первые грузовики проехали через мост.

Он был практически перестроен заново, стоимость работ превысила 112 миллионов гривен, деньги были выделены из бюджета Одесской области. Напомним, что в 2015 году власти перекрыли движение по мосту вблизи деревни Паланка, связывающий Молдову с Украиной, поскольку он разрушился.