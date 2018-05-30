30 Мая 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Когда будет открыт новый мост в Паланке?
30.05.2018

Мост, находяшийся вблизи деревни Паланка, который связывает Молдову с Украиной, будет открыт и введен в эксплуатацию 1 июня этого года. Согласно odessa-life.od.ua, после капитального ремонта вчера, 29 мая, первые грузовики проехали через мост.

Он был практически перестроен заново, стоимость работ превысила 112 миллионов гривен, деньги были выделены из бюджета Одесской области. Напомним, что в 2015 году власти перекрыли движение по мосту вблизи деревни Паланка, связывающий Молдову с Украиной, поскольку он разрушился.


 
Количество просмотров:
74
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.