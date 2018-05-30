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Марина Таубер официально стала примаром коммуны Жора де Мижлок
30.05.2018

Вице-председатель Партии «Шор» Марина Таубер официально вступила сегодня в должность, получив удостоверение примара.  Напомним, что в ходе выборов от 20 мая кандидат от Партии «Шор» набрала более 60% голосов жителей коммуны Жора де Мижлок Оргеевского района.

Результаты выборов в коммуне неоднократно пыталась опротестовать лидер ПДС Майя Санду, однако как Суд Оргеева, так и Апелляционная палата Кишинева отклонили протест, признав его необоснованным.

Следует отметить, что во время рассмотрения апелляции ПДС, у зданий двух указанных судебных инстанций жители всех четырех сел коммуны Жора де Мижлок требовали немедленно признать результаты выборов и позволить Марине Таубер выполнить свою предвыборную программу.


 
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