Проект закона о поддержке молдавских производителей...

Более полутора лет ушло на подготовку и согласование с заинтересованными сторонами поправок в закон о внутренней торговле, которые призваны, в том числе, продвигать товары отечественных производителей. Но когда проект закона подготовили ко второму чтению, выяснилось, что вместо декларируемой «защиты» и «поддержки» производителей Молдовы, закон ставит их в неравное положение, лишая их ряда конкурентных преимуществ на местном рынке.

По мнению производителей продовольствия, в проекте закона к окончательному чтению появились такие положения, которые меняют изначальные цели и задачи этого документа, призванного поддержать местных производителей в процессе современной торговли.

К примеру, в статье 21 (п.2) говорится, что скидка, которую поставщик может дать торговому предприятию для продажи продуктов местного производства, не может превышать 10% за исключением периодов, когда проводится рекламная акция. Ограничение скидок до 10% только для молдавских производителей вопреки изначальному положению проекта закона, где аналогичные меры предусматривались и для импортеров, в принципе, меняет первоначальную льготу местным производителям на некую обязанность – давать все время скидку торговым предприятиям.

На практике эта норма закона будет выглядеть следующим образом. Торговые предприятия, имея большую величину маржи для скидок в переговорах с импортерами, а во многих случаях торговля осуществляет импорт напрямую, будут игнорировать требование закона о поддержке и продвижении отечественных производителей. Из соображений экономической целесообразности, торговые предприятия будут включать в свои специализированные оферты в основном импортируемые продукты, реализация которых приносит им больше дохода. Кроме этого, торговые сети смогут продвигать более выгодные для них товары с помощью преференциальной выкладки, которая обеспечивает больший трафик покупателей, следовательно, и большие объемы покупок.

В связи с внесенными в проект закона поправками для второго чтения, молдавские производители считают, что если закон не вводит ограничения до 10% импортным производителей, то данный лимит предоставит неравные возможности для установления маржи скидок во время переговоров производителей с торговыми предприятиями.

Собеседники агентства обращают внимание на то, что ограничения дисконта только для местных производителей существенным образом занижают эффект требования закона о том, чтобы на торговых полках не менее 50% продуктов было молдавского производства. Эффекта от продаж продукции молдавского производства не будет по причине отсутствия должного продвижения молдавских товаров из-за отсутствия у коммерсантов интереса. В результате, присутствие на полке продукции Made in Moldova не будет иметь коммерческого эффекта, на который рассчитывают производители, государство и законодатели.

Вдобавок к этому, коммерсанты в последнее время активно продвигают собственные торговые бренды. Можно с большой долей вероятности утверждать, что такие торговые марки в материальном плане более интересны для торговцев, и поэтому, в скором времени, такие бренды займут место на торговых полках, которое закон предназначает для местных производителей с целью оказания им косвенной поддержки.

Пункт шесть в этой же статье проекта закона ставит вне конкуренции местного производителя, устанавливая такую систему и правила игры на рынке, при которых покупателя на самом деле вводят в заблуждение за счет возможного продвижения тех или иных брендов буквально через день в течение всего года. В ходе таких рекламных акций, призванных продвигать продукцию, покупатель не имеет представления о реальной цене того, что ему рекламируют и предлагают купить. Зачастую, покупатель уверен, что покупает товар, который относится к высокой ценовой категории за выгодную цену, а получается, что он покупает товар, который по сути своей – дешевый, но его предлагают, якобы, со скидками.

Более того, практика показывает, что во время больших промо-акций маленькие магазины покупают оптом продукты, чтобы потом перепродавать их. Такого рода операции, совершаемые с нарушениями должной документации, способствуют нелегальной торговле, лишающей бюджет государства немалых доходов.

В среде отечественных производителей сложилось мнение, что предлагаемые поправки в закон радикальным образом поменяли смысл всего того, что задумывалось изначально правительством. К примеру, осуществлять возврат продовольствия только с согласия его производителя и только при условии, что срок годности и качество продуктов позволяют их повторно выставлять на продажу.

Новая редакция закона исключают обязательное требование согласия на возврат продукции ее производителя. Предлагаемые в проекте регламентирования идут вразрез с нормами этого же проекта закона, которые обязывают коммерсантов ликвидировать продукты с истекшим соком годности, как это практикуется в настоящее время.

В редакции проекта закона, которая предлагается парламенту для второго чтения, отечественные производители считают целесообразным введение одинаковых условий для переговоров для всех поставщиков сетей, настаивая на одинаковом размере скидок.

Кроме этого, ими предлагается пересмотр максимального количества дней, когда коммерсанты могут в качестве торговой акции предлагать продукты покупателям. Их число справедливо сократить до 60 или максимум 90 дней в году.

А в том, что касается норм возврата торговлей продукции производителям, следует установить четкую процедуру, согласно которой это можно делать в первые три четверти срока годности продукта. В последнюю четверть данного срока торговец уже не может возвращать продукт, поскольку производителю уже практически невозможно найти новые возможности для ее реализации в других магазинах.