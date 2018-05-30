Чебан-Нэстасе: дебаты все же состоялись

Кандидаты в примары Кишинева - социалист Ион Чебан и председатель партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе – провели во вторник, 29 марта, первые совместные публичные дебаты по вопросам развития столицына телеканале PRO TB Chișinău.

Беседа было довольно жесткой, кандидаты критиковали деятельность и программы друг друга.

В самом начале дебатов разговор зашел о законности приватизации здания на улице 31 августа, в котором располагается газета «Glasul Națiunii» Василия Нэстасе и предвыборный штаб Андрея Нэстасе.

Ион Чебану обвинил своего оппонента в незаконной приватизации памятника архитектуры и в том, что он вводит в заблуждение общественность, прикрываясь несуществующим решением Европейского суда по павам человека по этому поводу. Просьбу показать решение ЕСПЧ Андрей Нэстасе проигнорировал, задав вопрос о том, что сделали социалисты, чтобы предотвратить большое количество незаконных строек в городе. «Благодаря команде социалистов в МСКбыли прекращены около 70 незаконных строек, а что сделали для города вы?», - отпарировал Чебан. Представитель DA не ответил.

Последовали обращения к избирателям, кандидаты призвали кишиневцев принять во внимание при определении своего выбора их предыдущую деятельность. «Призываю каждого кишиневца проанализировать всю мою предыдущую деятельность, все дела, которые я осуществил на протяжении своей жизни во благо города и страны», - сказал Нэстасе, отметив при этом, что он «никогда не занимал должности ни в органах местных, ни центральных властей, зато активно действовал как гражданский активист, защищая права граждан».

Ион Чебан сказал, что время работы в МСК фракции социалистов, которую он возглавляет, удалось за три года выдвинуть и провести сотни инициатив, касающиеся актуальных проблем, с которыми сталкиваются люди и город: социальные пособия, компенсации за теплоносители, транспорт, питание детей и учеников в детсадах и школах, незаконное строительство, хищение публичной собственности и земельных участков...

Кандидаты неоднократно обвиняли друг друга во лжи, дискуссия несколько раз прерывалась криками из зала.

На вопрос Чебана к Нэстасе о том, как «он относится к высказываниям своих сторонников на состоявшейся накануне встрече с избирателями, что «таких, как Чебан - нужно убивать», представитель Платформы DA сказал: «Эти слова вызваны тем, что многие граждане находятся на пределе из-за катастрофической ситуации в Республике Молдова, к которой привел олигархический режим».

Нэстасе несколько раз сравнивал Чебана с «клоуном», а проводимые в центре Кишинева встречи кандидата-социалиста с людьми «цирком и театром одного актера». Кандидат ПСРМ отреагировал словами о том, что «ранее его оппонент называл клоунами и всех присутствовавших на встрече с социалистами в центре столицы», и предложил Нэстасеизвиниться за это перед кишиневцами. Представитель DA сказал, что «относится с уважением ко всем жителям Кишинева».

Обсуждая вопрос о том, откуда взять деньги для реализации обещанных программ, Нэстасе отметил, что ставку надо делать на европейские фонды и помощь крупных румынских городов. Чебан же считает, что проблему финансового обеспечения обещанной программы позволит решить взятие на кадастровый учет всех объектов муниципальной собственности и земельных участков, проведение открытых тендеров при их продаже или сдаче в аренду, полный аудит всех муниципальных предприятий, ликвидация коррупционных схем при проведении госзакупок для городских структур и предприятий.

Разговор зашел о предстоящих в конце года парламентских выборах и планах участия кандидатов в них.

«У социалистов – сильная, профессиональная команда, которая будет работать для развития Кишинева, - сказал Чебан, отметив, что он «сложил мандат депутата для, чтобы работать для города и не намерен продолжить работу в примэрии после парламентских выборов, в то время как Нэстасе хочет использовать примэрию, чтобы попасть в парламент». Представитель DA, в свою очередь, заверил о своем намерении пять лет работать в примэрии в случае, если избиратели отдадут предпочтение ему и его команде.

Дебаты получились скомканными из-за сложной процедуры подсчета времени, предоставленного кандидатов для изложения своей программы и ответов на вопросы оппонента. Ведущая постоянно прерывала гостей студии, сообщая им об оставшихся минутах и секундах.

В четверг на этом телеканале состоится второй раунд дебатов.

Олег ВОЛКОВ