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Выборы мэра Кишинева сорвут массовой акцией протеста?
31.05.2018

Формальная их причина — рост цен на топливо, но у некоторых на этот счет другое мнение

В Кишиневе могут пройти акции протеста. Причина — повышение цен на топливо. Организовать акцию жители города планируют в воскресенье, 3 июня, в день, когда в столице состоится второй тур выборов мэра Кишинева. В связи с этим организаторов акции, предупредивших о намерении перекрыть центр, начали обвинять в попытке сорвать голосование. Так ли это? Решили узнать из первых уст.

- Как только стало известно об очередном повышении цен на топливо, тогда и решили провести протест, - рассказывает один из организаторов Валерий Кирка. - Это было спонтанно, и дело совсем не в выборах. пусть люди идут голосовать, но мы будем рады видеть их на нашем протесте — в том числе тех, кто не пользуется автомобилями.

- Наши люди склонны полагать, что за всякими протестами стоит какая-то политическая сила. Что вы скажете по этому поводу?

- Я ни в каких организациях и в партиях не состою. Я сам по себе, я простой человек, который устал от беспредела, творимого в стране. Мы платим дорожный налог — но где дороги? Бульвар Штефана чел Маре отремонтировали, год прошел, а он уже весь разваливается. Кто-то должен за это отвечать!

- Я почему еще про политическую силу спрашиваю - СМИ писали о том, что вы являетесь сторонником Платформы «Достоинство и правда» (ее лидер Андрей Нэстасе вышел во второй тур, — прим. ред.).

- Несколько лет назад я действительно участвовал в протестах Платформы — но как простой гражданин, желающий, чтобы в этой стране что-то изменилось! Я не говорил, что я сторонник Андрея Нэстасе. Я хотел перемен.

- О вас есть и другая информация — что вы были осуждены за участие в боевых действиях на Украине. Это правда?

- Да, столичный суд меня осудил, но Апелляционная палата полностью меня оправдала.

- Много людей ожидаете на акции?

- Очень много, очень!

Как будет на самом деле — покажет время. Как заявил корреспонденту «Комсомольской правды» в Молдове Корнелиу Чуря, вряд ли протесты покажут свою эффективность в контексте выборов.

- Я, честно говоря, об этом слышу первый раз, - заявил эксперт. - Выборы не могут быть сорваны. Как мне кажется, организация акции протеста автомобилистов если и повлияет, то на явку. Но я не расцениваю этот шаг как нечто решающее. Если и есть такая электоральная технология, то она не достигнет таких результатов.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 3 июня, в Кишиневе состоится второй тур выборов мэра столицы. За кресло главы города поборются социалист Ион Чебан и лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, заручившийся поддержкой Партии «Действие и солидарность», ЛДПМ и некоторых других формирований.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ


 
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