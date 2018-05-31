Желающих свалить из Молдовы станет больше: в этой стране не осталось проблем, кроме как обсуждать статус русского языка

В свое время выжали из республики Софию Ротару, в 1990-х уехали сотни первоклассных специалистов и деятелей культуры, кто же останется в этой «пустыне»?

Обсуждение статуса русского языка – повод «свалить из страны» не только для русских «по духу» и по национальности, болгар, гагаузов, украинцев и множества недавних мигрантов, но и для молдаван, даже отлично знающих государственный. Дело не в языке. Дело в самом вопросе о его статусе. И без того общество расколото, и без того, - кинь спичку, и республика превратится в пустыню на деле, а не на словах. Нет же, противники существования Молдовы как таковой, ненавидящие ее народ (подчеркиваю, речь не идет о национальности) не могут не понимать, что такие вопросы как язык, история и т.п. вызывают необратимый процесс в обществе, которое приближает республику к демографической катастрофе.

Кстати, статус статусом, а русский язык всем придется выучить. Иначе дальше своего села выехать они не смогут. В Европе, в США, чтобы общаться со сверстниками из Украины, Грузии, Прибалтики, Казахстана, придется учить русский. Так случилось с одним парнем из Молдовы. Приехал он в США, зная только молдавский. Понятно, что для того, чтобы найти работу, пришлось учить английский. Но для дружеского общения за полгода освоил и русский. Американцы не готовы раскрывать объятия мигрантам. Поэтому в разных странах наши земляки сходятся с гражданами бывших республик СССР. И говорят на русском.

А ведь уезжают все: и те, кто в совершенстве владеет государственным, и те, кто не смог его освоить дальше двух-трех нецензурных выражений. У вопроса о статусе языка нет «выгодополучателей» - теряют все. Разве что те, кто внес этот запрос на обсуждение, станут чуточку богаче: Родина продается медленно, но уверенно.

И до сегодняшнего дня все документы выдавались на молдавском, все сайты – и вовсе на румынском, никакого перевода нет, да и никто не требует. Законы в нашей стране редко исполняются. Это касается всех сфер нашей жизни. А после таких вот выпадов у людей и вовсе пропадет желание учить государственный.

Надо сваливать. Это фразу я слышу на разных языках от граждан Молдовы, практически, каждый день. И звучит она все чаще и чаще. И больше всего - на государственном, даже при пока еще статусном русском. Чаще я слышу на государственном о том, как боятся русского языка разные нечистые на руку политики. Вот и сейчас запрос о статусе – еще одно тому подтверждение. Они-то давно свалили, и с гражданством другой страны легко бояться и пугать, гадить и вносить разлад в обществу, скулить и пытаться изображать Дон Кихота – мельниц в этой стране ветряных давно уже нет, разрушили. А в роли мельниц русский язык уже давно не катит. Он корнями здесь врос.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ