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Политика
Менее известные подробности об Андрее Нэстасе. Что он делал в 24 года!
31.05.2018

В 24 года он возглавлял кафедру в Академии музыки, театра и изобразительного искусства. Речь идет об Андрее Нэстасе, кандидате Платформы «Достоинство и правда» на пост генерального примара Кишинэу.

Задолго до вхождения в политику между 1999-2002 годами Андрей Нэстасе преподавал конституционное право на кафедре художественного менеджмента факультета театра, кино и танца этого вуза. А в 2000 году Нэстасе был назначен заведующим кафедрой.

Отвечая на вопрос репортера www.curentul.md, представители академии не хотели предоставлять слишком много информации, отметив, что она является конфиденциальной. Тем не менее, они уточнили, что Нэстасе закончил свою деятельность в академии с закрытием кафедры в 2002 году.

В 1999-2002 годах Андрею Нэстасе удавалось совмещать преподавательскую  деятельность с деятельностью прокурора до 2000 года, а затем с должностью заместителя директора совместного предприятия.

Думитру Гаркалюк


 
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