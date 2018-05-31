Ион Чебан обещает разработку „Инвестиционной карты Кишинева” до февраля 2019 года

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан отметил, что до февраля 2019 году будет разработана и представлена общественности „Инвестиционная карта Кишинева”. Кандидат ПСРМ отмечает в своей предвыборной программе, что будет представлен и полный перечень государственно-частного партнерства для всего муниципалитета, в том числе для пригородов, передает IPN.

Ион Чебан говорит, что, когда станет примаром, вместе с командой попытается открыть новую субзону Свободной экономической зоны „Expo-Business-Chișinău”, которая доказала свою эффективность (более 40 резидентов, инвестиции в размере более 70 млн. долларов, более 2 тыс. сотрудников). Еще одно обещание касается поддержки создания новых промышленных парков, в том числе путем предоставления помощи для восстановления инфраструктуры, промышленных зон, обучения работников.

Кандидат-социалист обещает механизм субсидирования кредитов для финансирования приоритетных проектов. В его предвыборной программе содержится и предложение о создании Агентства развития Кишинева поскольку, по словам кандидата, в столице, где сконцентрирована почти треть населения страны, нет специализированного органа по комплексному развитию муниципалитета. В компетенции агентства будет разработка детального стратегического плана развития муниципалитета, развитие инвестиционных проектов и их мониторинг, поиск инвесторов в Молдове и за рубежом.

Ион Чебан сказал, что будут продолжены консультации, инициированные Партией социалистов два года назад с каждым примаром из населенных пунктов в рамках муниципалитета. Вместе должны быть определены наиболее важные проекты для развития каждого пригородного населенного пункта. Среди приоритетов, включенных в программу, входит и разработка муниципальной программы поддержки молодых специалистов и деловых людей.