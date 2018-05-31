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Политика
Ион Чебан обещает разработку „Инвестиционной карты Кишинева” до февраля 2019 года
31.05.2018

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан отметил, что до февраля 2019 году будет разработана и представлена общественности „Инвестиционная карта Кишинева”. Кандидат ПСРМ отмечает в своей предвыборной программе, что будет представлен и полный перечень государственно-частного партнерства для всего муниципалитета, в том числе для пригородов, передает IPN.

Ион Чебан говорит, что, когда станет примаром, вместе с командой попытается открыть новую субзону Свободной экономической зоны „Expo-Business-Chișinău”, которая доказала свою эффективность (более 40 резидентов, инвестиции в размере более 70 млн. долларов, более 2 тыс. сотрудников). Еще одно обещание касается поддержки создания новых промышленных парков, в том числе путем предоставления помощи для восстановления инфраструктуры, промышленных зон, обучения работников.

Кандидат-социалист обещает механизм субсидирования кредитов для финансирования приоритетных проектов. В его предвыборной программе содержится и предложение о создании Агентства развития Кишинева поскольку, по словам кандидата, в столице, где сконцентрирована почти треть населения страны, нет специализированного органа по комплексному развитию муниципалитета. В компетенции агентства будет разработка детального стратегического плана развития муниципалитета, развитие инвестиционных проектов и их мониторинг, поиск инвесторов в Молдове и за рубежом.

Ион Чебан сказал, что будут продолжены консультации, инициированные Партией социалистов два года назад с каждым примаром из населенных пунктов в рамках муниципалитета. Вместе должны быть определены наиболее важные проекты для развития каждого пригородного населенного пункта. Среди приоритетов, включенных в программу, входит и разработка муниципальной программы поддержки молодых специалистов и деловых людей.


 
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