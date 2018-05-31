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Кандидат ППДП обещает программу грантов для предпринимателей столицы
31.05.2018

Кандидат от Политической партии Платформа достоинство и правда на должность примара Кишинева Андрей Нэстасе утверждает, что начнет кампанию по привлечению местных и иностранных инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры, повышение эффективности государственных услуг и укрепление институционального потенциала муниципалитета. В предвыборной платформе кандидата отмечается, что будет запущена программа грантов для предпринимателей из пригородов и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Кандидат обещает поддержку инвесторам и деловой среде, дебюрократизацию управления. Кроме того, намерен создать, вместе с предпринимателями, необходимые условия для максимального использования человеческого потенциала и привлечения высококвалифицированного человеческого капитала, с акцентом на развитие высокопрофессиональных навыков среди молодых предпринимателей. Андрей Нэстасе намерен обеспечить инфраструктуру для промышленных парков и центров развития бизнеса. Примером может послужить запуск Платформы Chișinău Cluster 2023. Кроме того, будут созданы государственные онлайн-реестры актов, изданных муниципальными структурами, обеспечивая, таким образом, граждан информацией о процедурах и документах, необходимых для инициирования мероприятий и проектов, для получения услуг.

Еще одно обещание из предвыборной программы касается введения финансовых инструментов для стимулирования сотрудничества между примэрией, научными кругами и частным сектором с целью поглощения технологий и знаний для решения практических проблем муниципия и активизации экономического роста на основе знаний. Другой важной задачей является внедрение механизма софинансирования проектов публичной инфраструктуры, а так же использования диалога (аукционы решений) для обеспечения подлинной конкуренции в распределении ограниченных государственных ресурсов.

Андрей Нэстасе обещает стимулы для предпринимателей, которые создают рабочие места для лиц с особыми потребностями. Кроме того, речь идет о продвижении и предоставлении необходимой поддержки для реализации программ социальной ответственности и развития социального предпринимательства. Другое обещание касается планирования зеленых зон, позволяющее гармоничное вписывание в них коммерческой деятельности, предназначенной для посетителей.


 
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