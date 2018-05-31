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Общество
Меньше акациевого меда, по более высоким ценам Print
31.05.2018

Объем собранного в этом году акациевого меда является в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Этот факт, скорее всего, приведет и к подорожанию акациевого меда, который является одним из самых востребованных.

Вице-председатель Национальной ассоциации пчеловодов Валентина Чеботарь заявила для IPN, что ожидания пчеловодов были большие с первого сбора с акации, но зарегистрированный урожай оказался слабее. Пчеловоды подготовили пчелиные семьи, но, к сожалению, акации расцвели слишком быстро, и, несмотря на богатое цветение, из-за высоких температур период сбора продлился два-три дня в зависимости от районов. Проблемой оказалась и вариация между дневными и ночными температурами.

Урожай составил в среднем 10 кг на пчелиную семью, тогда как обычно он составляет 20 кг, соответственно, сбор нектара с акации был освоен на 50%. Валентина Чеботарь добавила, что сбор нектара с акации совпал со сбором нектара из рапса, который также не может быть очень большим. Но это совпадение может принести к смешиванию акациевого и рапсового меда и в этом случае ценность продукта снижается. По ее мнению, скорее всего, такие случаи будут.

Вице-председатель ассоциации отметила, что пока неизвестно, какие будут цены, но, скорее всего, они вырастут по сравнению со средней ценой в 60 леев за килограмм, как было в прошлом году. Более того, помимо урожая этого года в одну тысячу тонн, есть большой объем меда с прошлого года, который используется в этот период. Из общего объема меда для внутреннего потребления остаются менее 20%, а 80% экспортируются и почти вся продукция идет на европейский рынок.

Валентина Чеботарь добавила, что после сбора нектара с акации, следует сбор нектара с липы, который в прошлом году была практически нулевым. Ожидания пчеловодов в этом году большие, но все зависит от погодных условий – температуры, дождей, которые влияют на секрецию нектара. Помимо акациевого и липового меда, должен быть собран и полифлорный мед, подсолнечный мед.

По данным статистики, в Республике Молдова действуют около шести тысяч пчеловодов, которые заботятся примерно о 120 тыс. пчелиных семьях.


 
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