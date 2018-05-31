Дуэль Чебан-Нэстасе: Решения для существующих проблем и взаимные обвинения

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан и кандидат от Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе встретились на телеканале TV8 на одних из последних прямых дебатов предвыборной кампании для второго тура новых выборов в Кишиневе. Кандидаты предложили решения для многих проблем муниципалитета, в то же время сделали взаимные обвинения за прошлые действия, передает IPN.

Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан заявил, что в отношении организационной структуры примэрии намерен провести аудит всех подразделений, предприятий и муниципальных учреждений, чтобы навести порядок в их работе. Политик говорит, что сделает это для того, чтобы люди получили как можно быстрее открытый доступ к службам примэрии, чтобы все планы этих структур были публичными. „В целом, я считаю, что нам понадобится полгода, чтобы провести этот аудит”, - сказал Ион Чебан.

Он хочет перевести примэрию на управление, основанное на программах и проектах. „Есть очень много служб, которые могут быть дополнительно задействованы. Это возможно сделать как из внутренних, так и внешних финансовых средств”, - заявил кандидат-социалист, ссылаясь на надбавки к заработной плате для наиболее важных функций.

И кандидат от Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе считает, что необходимо сделать сначала глубокий анализ всех подразделений примэрии. „Мы должны видеть, чем занимаются эти люди, каждый из этих управлений и если они не дублируют свои функции”, - сказал Андрей Нэстасе. Политик говорит, что сделает все возможное, чтобы меритократия, честность и профессионализм были основными критериями в кадровой политике, которую будет продвигать. Бюджетникам из дошкольных заведений Андрей Нэстасе утверждает, что необходимо повысить надбавки к зарплате на 50%. Для работников доуниверситетских заведений предлагает помощь в тысячу леев в начале учебного года.

Андрей Нэстасе говорит, что в том, что касается управления примэрии, обратится к практике некоторых румынских городов, которые дополняют заработную плату за счет различных проектов. Что касается детских садов, кандидат ППДП предлагает, чтобы то, что составляет в настоящее время вклад муниципалитета, был дополнен до 20%. „С другой стороны, я предложил создание фонда более чем на 42 млн. леев, которые будут способствовать привлечению кадров в сферу образования и для менеджмента этих учреждений”, - отметил Андрей Нэстасе.

Кандидаты сделали взаимные обвинения в том, что касается различных прошлых действий, в том числе и в сотрудничестве с властями, ответственными за кражу миллиарда. Ион Чебан попросил Андрея Нэстасе объяснить, почему издание Ziarul Națiunii, которым руководят близкие ему люди, „незаконно приватизировало здание из муниципальной собственности”. Андрей Нэстаса попросил в свою очередь кандидата социалистов ответить на обвинение в том, что он идет на альянс с правящей Демпартией во главе с Владимиром Плахотнюком, которую Андрей Нэстасе считает ответственной за многие нарушения, включая банковское мошенничество.

Каждый из двух кандидатов считает, что его оппонент не достоин быть генеральным примаром муниципия Кишинев, потому что не доказал, что будет заниматься проблемами столицы и сделал популистские заявления во время избирательной кампании.