Прогноз погоды в Молдове на 31 мая: по всей стране будет за 30 градусов жары!

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Общество
Прогноз синоптиков на четверг.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 31 мая, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. В столице температура днем составит +28…+31 градус.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +27…+30 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +29…+31 градус. Атмосферное давление — нормальное. Ветер северо-восточный, 1−6 м/с. Помимо этого, синоптики объявили желтый код опасности в Молдове в связи с высоким риском возникновения пожаров. Он будет действовать до 31 мая.
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