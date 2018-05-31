На июньские праздники россияне предпочитают прилетать в Кишинев

На июньские праздники российские туристы выбирают черноморские курорты своей страны, Болгарии и Греции, а также стремятся прилететь или приехать в Кишинев: молдавская столица — наиболее распространенное направление у граждан РФ.

Российский сайт, специализирующийся на популярных туристических направлениях среди граждан страны, выяснил, куда на июньские праздники (приуроченные ко Дню независимости РФ) чаще всего едут и летят россияне. Об этом сообщило РИА Новости.

Первое место среди зарубежных маршрутов (как авиа, так и наземных) — у направления Москва-Кишинев, но вряд ли этот маршрут выбирают классические туристы. С шестой строчки на вторую переместился перелет Москва — Баку, цены на билеты выросли на 17,2% (с 12 610 рублей до 14 777 рублей). На третьей строчке перелеты из Москвы в Бургас, годом ранее это направление было на 65 месте.

Также в топ-10 вошли перелеты из российской столицы в Тиват, Тбилиси, Бишкек, Ереван, Минск, Ираклион и Алма-Ату. Наибольший рост цен показали билеты в Минск (почти в два раза), Алма-Ату и Бишкек. Существенно снизилась стоимость перелетов в Ираклион (-46,3%).

Первые три места в списке популярных российских авианаправлений занимают вылеты из Москвы в Симферополь, Сочи, Анапу. На четвертом — перелеты из Петербурга в Крым, на пятом — из Москвы в Краснодар.