Гидигичское водохранилище (Кишиневское море)

Водохранилище на реке Бык в Страшенском районе расположено у городка Ватра (ранее Гидигич). Является четвертым по величине водохранилищем Молдовы после Костештского, Дубоссарского и Кучурганского (левобережье).

Площадь водосбора - 835 км2

Площадь водного зеркала - 800 га

Объем 40 млн. м3

Длина 8,5 км, средняя ширина 940 м, средняя глубина 5 м, глубина у плотины 9,9 м

Длительность ледостава – 75 дней.

Плотина земляная, укреплена бетоном. Водосброс донный, имеется также бетонный паводковый водосброс.

Водохранилище было построено в самом начале 60-х годов 20-го века. Заполнялось с весны 1962 года по весну 1963 года. Расположено в долине реки Бык между селом Буковец и городом Ватра. Расстояние от плотины водохранилища до Кишинева – 12 км.

Водохранилище было создано для орошения окружающих пахотных угодий, рыборазведения, регулирования уровня реки Бык. Оно стало и зоной отдыха для жителей Кишинева. Вдоль берегов водоема проходят автотрасса Кишинев-Унгены и ветка железной дороги Кишинев-Унгены-Окница, которые в 60-е годы 20-го века были существенно перестроены и модернизированы. Старая автомобильная трасса ранее проходила по нынешнему дну водохранилища, новая расположилась значительно выше.

Вскоре после завершения строительства водохранилища началось создание зоны отдыха, преимущественно на его правом берегу. Площадь зоны 1000 га, из которых 124 га занимают зеленые насаждения. Был разбит парк, организован публичный пляж со спасательной службой, лодочной станцией, пунктами питания, аттракционами. Здесь функционировало несколько пансионатов и домов отдыха, работали пункты проката. На левом берегу были два детских санатория, станция ж/д Ромашка.

К зоне отдыха, которая способна была принять единовременно до 30 тыс. горожан, были организованы регулярные автобусные маршруты, а в последующем и микроавтобусные. Еще в середине 80-х годов зона отдыха Гидигич было любимейшим местом кишиневцев и гостей столицы, конкурируя с Ваду-луй-Водской и ЦПКО (ныне Валя Морилор). Здесь были расположены тренировочные базы байдарочников и любителей парусного спорта. Проводились многочисленные соревнования по гребле, парусному спорту, с 90-х годов водохранилище облюбовали виндсерфингисты. Зимой и летом на водохранилище можно было увидеть сотни и тысячи рыболовов-любителей, проводились и соревнования между рыболовами-спортсменами. Велся также промышленный лов рыбы (карп, карась, судак, толстолобик, лещ, плотва, окунь двух видов, щука). На водохранилище гнездятся цапля серая, выпь, кряква, лысуха и другие.

Следует сказать и о том, что за водохранилищем велось постоянное наблюдение, принимались меры по отсасыванию ила. Драги в заливчике у плотины работали круглогодично. Однако уже к середине 80-х годов объем водохранилища сократился на треть из-за заиления. У правого берега на сотни метров вода густо заросла водорослями, так что купаться и рыбачить тут стало невозможно. Автор этих строк неоднократно бывал в этих местах, начиная с конца 60-х годов и по настоящее время, поэтому ему особенно отчетливо видны перемены. В первую очередь следует сказать о том, что парк совершенно одичал, а местами вообще стал непроходим. Аллеи и дорожки полностью разбиты, размыты и не ремонтировались много лет.

Но главное даже не это – на правом берегу попасть к урезу воды стало почти невозможно, здесь ныне всюду многочисленные загородки и ограждения, т.к. большая часть территории зоны отдыха стала частными владениями. Бывшие пансионаты и дома отдыха стоят заколоченными и давно не принимают гостей. И парк, и побережье сильно замусорены, особенно на левой стороне водохранилища, где берег открыт для всех желающих.

Никаких удобств для отдыхающих нет. К плотине прибивает горы мусора, попадающего при смывах со склонов над водохранилищем и бросаемого в воду самими отдыхающими. Все выглядит пустынным, необжитым и неуютным. По глади водоема не скользят более байдарки и парусники, меньше стало рыболовов. Плотина водохранилища фактически не охраняема, хотя ранее проход на нее был запрещен в виду опасности для Кишинева в случае какой-либо аварии или диверсии.

Крутые склоны над водохранилищем ныне почти сплошь засажены виноградниками, огорожены, потому пройти или проехать к правому берегу на большем его протяжении стало невозможно, кроме узкого участка вблизи Ватры. Склоны над левым берегом тоже заняты элитными виноградниками, но здесь хотя бы можно сквозь них проехать вплоть до берега.

Нам удалось снять водохранилище практически со всех сторон, в разное время года и дня, побывать в заброшенном пансионате, на лодочной станции, на дамбе, пройтись вдоль берега, понаблюдать за немногочисленными ныне рыболовами и туристами. Все это вы увидите в небольшом фоторепортаже, который мы надеемся пополнить со временем новыми снимками.