В Приднестровье неработающие пенсионеры будут получать компенсации

Некоторые категории пенсионеров из приднестровского региона будут получать ежемесячные компенсации.

Речь идёт о неработающих пенсионерах, общая сумма выплат и ежемесячной компенсации которых не превышает двойного минимального размера пенсии по возрасту, передаёт ipn.md.

Как пишет региональная пресса со ссылкой на приднестровскую администрацию, размер минимальной пенсии по возрасту составляет 616 рублей. Соответственно, компенсацию будут получать неработающие пенсионеры, чья пенсия, вместе с рассчитанной надбавкой, не превышает 1 232 рубля. К примеру, если размер пенсии составляет 1200 рублей, то компенсация составит лишь 32 рубля.

Компенсации могут получить около 30 тысяч человек, а расходы оцениваются в 24 миллиона рублей. Чтобы претендовать на компенсацию, лицо, считающее, что оно имеет право на её получение, должно подать соответствующее личное заявление.