«5+2» в Риме: Молдавия и ПМР ищут «добавленную стоимость»

На состоявшейся в Риме встрече по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» стороны и посредники подписали протокол. Как передает наш корреспондент, в нем Молдавия и ПМР оценили выполнение уже достигнутых договоренностей и наметили новые планы.

«Дискуссия была непростой, но нам удалось прийти к конкретным результатам. Считаю, приоритетной задачей сейчас является решение проблем в интересах людей, что сопряжено со снятием любых форм ограничений, рестрикций и прочих элементов, которые мешают нормально жить, заниматься бизнесом и развиваться», — отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Нынешняя встреча в Риме, по его словам, привнесла «добавленную стоимость» в ранее достигнутые договоренности. Приднестровской стороной была внесена инициатива о выработке механизма гарантий имплементации решений, достигаемых в переговорном процессе.

«Для переговоров гарантии являются действительно значимым элементом. Мы хотели бы выработать всеобъемлющий эффективный гарантийный механизм. Отрадно, что некоторые элементы этого механизма получили свое закрепление в римском документе. Это создает дополнительное доверие к переговорам со стороны населения и международных участников», — заявил глава МИД ПМР.

Игнатьев высказался за ритмичный и интенсивный характер встреч в международном формате «5+2».