6 современных народностей, у которых правит матриархат (Очень интересно)

Когда на хрупкие плечи женщин ложится тяжкий груз управления мужчинами... Они прекрасно с этим справляются!

Как известно, в современном мире всем заправляют мужчины — несмотря на старания феминисток переломить ситуацию, большую часть государственных должностей практически во всех странах по-прежнему занимают представители сильного пола, их больше в списках миллиардеров и на заседаниях советов директоров крупнейших корпораций мира.

При этом женщин, добивающихся столь же (а зачастую и более) выдающихся успехов, что и мужчины, чаще всего считают исключениями, подтверждающими правило. Однако, есть на нашей планете места, где мужчины исторически приучены не смотреть на прекрасный пол «сверху вниз». Вашему вниманию — шесть живущих в наше время народов с матриархальным укладом общества.

MOCO

Небольшой народ мосо, живущий на территории китайских провинций Юньнань и Сычуань около границы с Тибетом — один из самых известных современных социумов, в которых установлен матриархат. Китайское правительство считает мосо частью народности наси, однако это два совершенно разных этнических меньшинства, как по культуре, так и по языку.

Мосо живут большими семьями, в каждой из них главную роль играют женщины — родословная ведётся по женской линии, семейные традиции передаются от старших представительниц рода к младшим, точно так же наследуется имущество. Все важные решения, касающиеся жизни семьи принимают исключительно женщины, они ответственны за воспитание детей и те при рождении получают фамилию матери, а не отца. При этом необходимо отметить, что политикой занимаются в основном мужчины.

Институт брака, как таковой, у мосо отсутствует, вместо него практикуется обычай с говорящим названием «walking marriages» (можно перевести как «свадьбы во время прогулки»). Женщины свободны в выборе сексуальных партнёров и не живут с ними под одной крышей. Дети всегда остаются в материнском доме, поэтому отцы практически не принимают участия в их жизни, порой матери даже не знают, от кого именно зачат ребёнок. Вместо воспитания собственных отпрысков мужчины занимаются детьми, принадлежащими к семьям их матерей.

2. Минангкабау

Народность минангкабау, населяющая индонезийскую провинцию Западная Суматра, насчитывает около 4 млн человек — на сегодняшний день это крупнейший в мире социум с матриархальным укладом. Всё семейное имущество передаётся от матери к дочери, так как мать считается главой семьи и играет главную роль в жизни каждого представителя этого народа. В политических и религиозных институтах заняты в основном мужчины, но в остальном у минангкабау правят представительницы прекрасного пола — такое разделение общественных обязанностей позволяет всем чувствовать себя равноправными.

После вступления в брак женщины сохраняют за собой главную роль — ночи супруги проводят вместе, но утром мужчины, как правило, отправляются по домам своих матерей. По достижении 10-летнего возраста мальчики покидают материнские дома и некоторое время живут в мужском кругу, обретая необходимые представителям сильного пола навыки и постигая тайны религиозных практик. Стоит отметить, что во главе рода всегда стоит мужчина, но если он перестаёт справляться со своими обязанностями, женщины имеют право сместить его с должности и выбрать на его место другого.

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3. Аканы

Этнос аканы составляет большую часть населения республик Гана и Кот-д’Ивуар. Социально-общественный строй аканов — типичный матриархат: в их семьях всё, включая фамилии и имущество, наследуется по материнской линии, женщины же определяют направление развития общества в целом. Руководящие должности в органах управления традиционно занимают мужчины, но право на них передаётся через родственников женского пола — матерей, сестёр и дочерей. Зачастую мужчины заботятся не только о своих семьях, но и о своих дальних родственницах.

4. Брибри

В коста-риканской провинции Лимон обитает индейское племя брибри, численность которого по разным оценкам, составляет от 4 тыс до 13 тыс человек. Как и у многих других народов с матриархальным укладом общества, в основе социального строя брибри лежат родовые общины, как правило, включающие в себя несколько десятков человек, во главе каждого рода стоит старшая женщина. Брибри традиционно живут в небольших поселениях, по два-три дома, при этом недвижимость и земельные владения наследуются по женской линии. Также немаловажно, что только женщины имеют право готовить какао, который брибри используют в религиозных ритуалах.

5. Гаро

© Vishma Thapa

Гаро — один из главных этносов индийского штата Мегхалая. Как и у их соседей по региону кхаси, в обществе гаро на первых ролях женщины, хотя полностью матриархальным общественный строй гаро назвать нельзя — государственными учреждениями управляют мужчины, они же распоряжаются крупной собственностью. Тем не менее, главой семьи у гаро считается женщина, эта «должность» по наследству передаётся младшей из дочерей, как и большая часть семейного имущества.

© Vishma Thapa

В семьях гаро главная наследница выходит замуж последней из всех дочерей и как правило, семья без труда находит достойного мужа, в то время как старшим сёстрам-бесприданницам устроить супружескую жизнь бывает намного сложнее. Женихи часто сбегают от невест и семьям с дочерьми «на выданье» приходится буквально насильно тащить их обратно в свой дом. Будущий муж порой совершает не один и не два побега, а десятки — до тех пор, пока невеста не смирится с его нежеланием жениться, или же не добьётся его согласия. Чаще всего оно достигается многочисленными обещаниями беспрекословно повиноваться супругу и быть фактически его служанкой. После свадьбы новобрачные живут в доме жены, если отношения у них не складываются, брак расторгается с обоюдного согласия и без осуждения со стороны общественности.

© Vishma Thapa

6. Наговиси

В южной части острова Бугенвиль, входящего в состав Папуа — Новой Гвинеи, живёт племя наговиси, которым управляют женщины — они принимают решения касающиеся родовых общин, участвуют в обрядах и церемониях, а всё остальное время посвящают обработке своих земельных участков, которые передаются по наследству от матерей к дочерям, причём право владеть землёй есть только у женщин племени. Антрополог Джил Нэш, изучавшая жизнь наговиси, утверждает, когда дело доходит до брака, для женщин племени садово-огородные навыки столь же важны, как внешность и сексуальность — умелые невесты ценятся у мужчин на вес золота. Свадебных церемоний у наговиси нет — если мужчина и женщина много времени проводят вместе, ночуют под одной крышей и сообща обрабатывают принадлежащий женщине участок, их считают законными супругами.