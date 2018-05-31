Раду Албот покидает «Ролан Гаррос»

Во втором круге турнира Большого Шлема лучший молдавский теннисист уступил в драматичном поединке. Первый круг Большого шлема в «Ролан Гарросе» завершился удачно для первой ракетки Молдовы Раду Албота, несмотря на то, что по ходу матча он уступал хозяину корта со счетом 0:2.

Но на тай-брейке в пятисетовом поединке ему удалось обойти соперника. Во втором круге Раду Албот сразился с боснийским теннисистом Дамиром Джумхуром, которому Раду Албот сначала проиграл два сета, затем обошел его в двух сетах и сравнял счет. Однако в третьем сете на тай-брейке молдавский теннисист уступил сопернику со счетом 5:7. Раду Албот в третий раз присутствует в основной таблице соревнований в Париже, но до сих пор ему не удавалось выйти за пределы второго круга.