Кавкалюк предлагает искоренять ДТП с участием детей при помощи правильного воспитания

Во время последней командировки заместителя руководителя Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюка в Италию, он заявил, что был поражен воспитанием общества.

Он сделал вывод о том, что, если и в Республике Молдова внедрить такие проекты, то число трагедий с участием детей значительно сократится, сообщает unimedia.info.

"Это новый национальный проект, который я начинаю, и который очень актуален и важен сегодня, когда у нас сотни аварий с десятками умерших и искалеченных - это из-за неправильного уличного воспитания!", - утверждает Георге Кавкалюк.

Недавно Георге Кавкалюк вместе с председателем Общественной ассоциации "Заботливые бабушки и дедушки" Галиной Которобай и другими членами молдавской делегации совершили в учебных целях поездку в итальянский город Больцано. Визит был связан с участием в итоговом совещании по деятельности, проведенной в течение года службой Noni Vigile в Больцано.