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Экономика
Четыре кинотеатра “Patria” и их оборудование выставлены на продажу
31.05.2018

Один из банков страны выставил на продажу четыре кинотеатра “Patria”, два ресторана, парк аттракционов и другие активы, принадлежащие лидеру Социал-демократической партии Молдовы Виктору Шелину, пишет Mold-street.com.

Так, помимо центрального кинотеатра “Patria”, который был выставлен на продажу за почти 80 миллионов леев, такая же участь уготована кинотеатрам в Бельцах (22 миллиона леев), Унгенах (11 миллионов леев) и на Рышкановке (55 миллионов леев).

Как передает АиФ, продано будет и оборудование, принадлежащее кинотеатру “Patria Multiplex” (всего 254 позиции) на общую сумму в 14,5 миллионов леев. На продажу также выставлены два ресторана, принадлежащие Шелину: “Casa Vinului” по цене 28,55 миллионов леев и “Sănătatea” – 11 миллионов леев. Продается и парк развлечений “Aventura Park”, стоимость которого оценили в 848 тысяч леев.


 
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