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Экономика
Филип потребовал у НАРЭ объяснить скачок цен на топливо
31.05.2018

Премьер-министр Павел Филип потребовал у Национального агентства по регулированию в энергетике объяснений в связи с очередным повышением цен на топливо.

Глава кабмина предложил руководству НАРЭ рассмотреть возможность приостановления принятого решения для уточнения условий, при которых оно было принято, пишет publika.md.

Павел Филип считает, что любое повышение тарифов должно быть обоснованным и максимально прозрачным.

Напомним, что 29 мая Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальные цены на топливо на ближайшие две недели. Согласно решению ведомства, бензин подорожал на 64 бана, а дизтопливо на 66.


 
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