Барбалат: Для получения пенсии нужно будет отработать 34 года, для пересчета - еще половину, но рубеж 80 лет переживает только 15 процентов

Счетная палата не обнаружила существенных искажений в исполнению бюджета государственного социального страхования национальной кассой социального страхования. Заключение финансового аудита по отчету правительства об исполнении БГСС в 2017 году было представлено на открытом заседании 29 мая, передает IPN.

Аудиторы отметили, что в 2017 году была начата реформа пенсионной системы, в ходе которой НКСС получила полномочия выплаты пенсий и пособий пенсионерам-силовикам (1087,2 миллиона лей) и проведения валоризации пенсий по старости и по инвалидности (111,1 миллиона). Был изменен и порядок установления пенсий. Хотя были оговорены сроки по силовикам - три органа власти не завершили процесс передачи документов НКСС, и проверить правильность назначенных ранее пенсий невозможно.

То есть НКСС не может проверить существование мифической 118-летней пенсионерки, которая получает пенсию ветерана МВД. Мы неоднократно просили сообщить, есть ли такой человек де факто, но наши просьбы игнорировали.

Аудиторы отмечают, что валоризация проведена в установленные сроки, однако "есть неопределенность с перерасчетом и учетом пенсий". НКСС не располагает достаточными рычагами возмещения в полном объеме сумм, полученных после смерти получателей. Кроме того, в отчете аудита отмечается, что, начиная с 2018 года, НКСС не контролирует правильность назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Не регламентируются проверки в данной области, передача информации для обоснования расходов, необходимых для проверок. По мнению аудиторской группы, недостатки обусловлены очень короткими сроками (3-5 дней) реализации политик в рамках комплексных процессов, требующих не только организации мероприятий, но и настройку информационной системы НКСС.

Сформулированы рекомендации профильным министерствам. НКСС должна усовершенствовать систему внутреннего контроля путем создания дополнительных инструментов контроля и внутреннего регламента.

Итак, все хорошо.

Комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат

- Мне лично непонятно, за что Счетная палата хвалит работу НКСС.

На первом месте в списке «достижений» - реформа, которая заключается в неэффективной, обманчивой валорификации и передаче силовиков НКСС.

Вот статистика количества пенсионеров (на 1 января каждого года, в тысячах):

2018 - 716,02

2017 - 691,21

2016 - 679,88

2015 - 669,86

2014 - 659,6

И если в 2013-2017-м ежегодно количество пенсионеров росло примерно на 10 тысяч, то на 1 января 2018 года рост составил 25 тысяч. Исключаем 21,2 тысячи пенсионеров-силовиков, получится всего 4,8 тысячи. Почему такой небольшой прирост количества пенсионеров? Причины – реформа, увеличение возраста выхода на пенсию. В чем тут заслуга реформаторов?

В отчете сказано, что доля пенсий силовиков в общей сумме расходов социального бюджета составляет 1,08 миллиарда лей, или 6,1 процента. А количество пенсионеров- силовиков - всего 3 процента. Разве можно это считать реформой, когда речь всего о 3 процентах пенсионеров?

До настоящего времени работающий пенсионер имел возможность требовать пересчета пенсии через два года отработки. Теперь вносят изменения в закон и разрешат просить перерасчет пенсии только один раз!

Отраслевое министерство предлагает такие изменения.

С 1 января 2019 года потребуется отработать для пересчета пенсии уже более 10 лет. Таким образом, на протяжении последующих 8 лет никто не сможет претендовать на перерасчет пенсий. Хотя все работающие пенсионеры перечисляют взносы в социальный и медицинский бюджеты.

С 1 января 2020 года нужно будет отработать до 10 лет, сколько - до не уточняется, с 1 января 2021 года – более 15 лет, с 1 января 2022 года - от 12 до 15 лет.

И только те, которые выйдут на пенсию с 2026 года смогут надеяться на отработку уже от 3 до 5 лет и с 2027 года - до 3-х лет.

Таким образом, для получении пенсии следует отработать 33 года и 6 месяцев, с 2019 года – 34 года, а для пересчета пенсии - еще половину этого же срока. То есть продолжать работать почти до 80 лет.

Да ведь столько не живут. После 80 лет доживают свой век только 15 процентов пенсионеров!

Потому ошибочно считать реформой пенсионной системы только внутренние ее дела-делишки и только повышение срока выхода на пенсию с неудачными изменениями формул расчета пенсий.

Но это дело больше касается самого правительства с минэкономики и отраслевых министерств, затрагивая и административно-территориальную реформу.

Экономику ведь надо реанимировать. Увеличить количество рабочих мест и количество работающих, которые смогут обеспечить необходимые налоги и взносы в госбюджет, в социальный и медицинский бюджеты. То есть всего, чего на сегодня еще нет.

Потому что из всех программных документов минэкономики нет ничего для обеспечения комплексного развития экономики страны, особенно в районах. А одними концепциями развития малого предпринимательства все эти задачи не решить.

И еще. Почему этот отчет Счетной палаты был обнародован 29 мая, уже после того как НКСС 23 мая представило правительству свой отчет об исполнении социального бюджета за 2017 год? Он утвержден правительством (постановление №490/23.05.2018), опубликован и представлен парламенту. И в решении правительства уже говорится, что все ОК.