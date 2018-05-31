Местные выборы: цивилизованно, но с нарушениями

Кишинев стоит на пороге второго тура досрочных местных выборов, в то время как другие населенные пункты уже определили победителей в электоральной гонке за кресло мэра. К данному моменту наблюдателями обнародована информация обо всех зафиксированных нарушениях, правоохранителями проанализированы поступившие обращения, а судебными инстанциями проведены слушания по искам, касающимся избирательного процесса.

Органы юстиции пришли к выводу, что каких-либо инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, на местных выборах не произошло. По ситуации с организованным подвозом избирателей и другими нарушениями в селе Жора-де-Мижлок, где победила кандидат Партии Шора Марина Таубер, еще предстоит высказаться Высшей судебной палате Молдовы. Эксперты, в свою очередь, говорят, что нынешние выборы проходят более цивилизованно, отмечая в то же время целый ряд инцидентов, уже ставших традиционными для электорального процесса в Молдове. Почему ответственные лица каждый раз наступают на одни и те же грабли – вопрос открытый.

Нарушения как традиция

В ходе первого тура выборов Центризбирком с утра рапортовал о том, что все 375 избирательных участков открылись без нарушений и в первые часы не было зарегистрировано никаких инцидентов ни в одном из населенных пунктов, где прошло голосование: в Кишиневе, Бельцах, коммуне Леушены и селе Немцены Хынчештского района, коммуне Жора-де-Мижлок Оргеевского района, коммуне Воловица района Сорока и коммуне Пырлица Унгенского района.

Наблюдатели с этими выводами не согласились. Ассоциация Promo-Lех, представители которой 20 мая присутствовали на всех участках, фиксировала нарушения с самого начала процесса голосования. По словам главы мониторинговой миссии Promo-Lех Павла Постикэ, в общей сложности начали работу с нарушением графика 50 избирательных участков. Вместе с тем, местные выборы продемонстрировали почти весь спектр нарушений, уже ставших традиционными для электорального процесса в Молдове. На многих избирательных участках урны для голосования не были запечатаны надлежащим образом. Члены избирательных бюро каждый раз объясняют это, главным образом, отсутствием достаточного количества печатей. Почти в 50 избирательных участков бюллетени, по словам наблюдателей, хранились в небезопасных условиях.

Почему ответственные лица не делают выводы и каждый раз наступают на одни и те же грабли, в частности, не снабжая избирательные участки необходимым инструментарием – вопрос открытый.

ряде участков число полученных бюллетеней составило более 3000 штук, то есть превысило максимальную планку, оговоренную законом для одного избирательного участка. Кроме того, были выявлены множественные случаи необоснованного присутствия посторонних внутри или снаружи помещений для голосования, а также организованный подвоз избирателей. Поблизости от десятка избирательных участков обнаружили предвыборные плакаты. На некоторых участках в Кишиневе и Бельцах была замечена предвыборная агитация. В работе Государственной автоматизированной системы «Выборы», как и ранее, были зафиксированы некоторые технические изъяны и сбои, в основном из-за нестабильности интернета. Такая ситуация сложилась, как минимум, на нескольких избирательных участках.

В Кишиневе некоторые избиратели обнаружили, что по их месту жительства зарегистрированы неизвестные лица, еще одна распространенная проблема – попытки фотографирования бюллетеней. После выборов полиция подвела итоги, сообщив о получении территориальными подразделениями 18 уведомлений о нарушениях в день выборов. Как уточнили по нашей просьбе в пресс-службе Генерального инспектората полиции, в Кишиневе было зафиксировано 12 нарушений, в Бельцах и Оргеевском районе – по 3 случая.

«На избирательных участках было слишком спокойно»

Сравнивая голосование от 20 мая с предыдущими местными выборами, а также с парламентскими и президентскими, эксперты говорят о том, что избирательный процесс в Молдове стал более цивилизованным и транспарентным. Подобную тенденцию отмечают и в Генеральном инспекторате полиции. По данным правоохранителей, на этот раз удалось избежать сложных ситуаций, которые бы привели к нарушению хода местных выборов. «Безопасное проведение избирательного процесса стало также возможно благодаря гражданам, которые поняли необходимость принятия правильного поведения в течение этого периода», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Септимиус Пырву, эксперт по вопросам эффективного управления и избирательных процессов, напоминает о противоречивых баталиях, развернувшихся в ходе электоральной кампании по выборам главы государства в ноябре 2016 г. По его словам, на нынешних местных выборах, по сравнению с президентскими, «на избирательных участках было слишком спокойно». Пырву также отмечает слабое информирование электората о процедурах проведения выборов и об избирательной ситуации в целом.

Павел Постикэ из Promo-Lex считает, что политическая борьба в Молдове стремится перейти от необоснованных обвинений к приведению конкретных доказательств, подтверждающих те или иные заявления и требования. «С одной стороны, во время предвыборной кампании и в день проведения выборов были зафиксированы некоторые нарушения. В то же время положительный аспект состоит в том, что ряд электоральных конкурентов отказались от необоснованных заявлений и пытались использовать правовые инструменты, чтобы доказать некоторые нарушения и требования исключить из гонки своих соперников»,- говорит Постикэ. В то же время ряд неправительственных организаций обнародовали открытое обращение к СМИ, в котором попросили проявлять больше объективности, соблюдать нормы законодательства и профессиональной этики в период избирательной кампании во втором туре выборов в Кишиневе. По данным НПО, мониторинг первого тура показал, что большинству СМИ не удалось обеспечить плюрализм мнений, отдавая предпочтение одним конкурентам на выборах или критикуя других. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) вынес публичное предупреждение каналам Prime, PublikaTV, Canal2, Canal3, и СТС за нарушения Кодекса телевидения и радио, Кодекса о выборах и Концепции об освещении местных выборов в нескольких населенных пунктах Республики Молдова. Как уточняет председатель КСТР Драгош Викол, эти телеканалы подали заявления о том, что не будут освещать предвыборные кампании, однако транслировали большое количество агитационных материалов. При этом одни кандидаты освещались в негативном ключе, а другие – в позитивном.

15 человек в одной комнате общежития

Наиболее распространенным нарушением остаются недочеты в списках избирателей. В ходе выборов зарегистрировано около сотни таких ошибок, главным образом, в Кишиневе и Бельцах. Широко обсуждался случай, когда житель столичного пригорода Кодру, придя на голосование в один из избирательных участков, узнал, что в его квартире прописаны 15 человек. Об инциденте рассказал представитель Promo-Lex Павел Постикэ, а спустя несколько дней свою позицию обнародовал Центризбирком. ЦИК подтвердил, что в списке избирателей было выявлено 15 человек, прописанных по одному и тому же адресу в общежитии по ул. Костюжень.

На основании данных Государственного регистра населения выяснилось, что 5 из них, в том числе владелец, являются членами одной семьи. Первая регистрация по этому адресу была сделана в 1992 г., остальные регистрации – в последующие годы, с согласия владельца. Объяснение Центризбиркома, однако, вступает в противоречие с утверждением самого избирателя, по словам которого большинство людей, зарегистрированных в квартире, ему не знакомы. Некоторые политики активно использовали этот случай в поддержку своих заявлений об электоральных манипуляциях. В ответ ЦИК лишь обещал принять активное участие в анализе и разрешении обращений по поводу предполагаемых нарушений и мошенничества в избирательном процессе. Центризбирком также неоднократно обращал внимание, что граждане для устранения возможных ошибок могут и сами проверить перед выборами данные о прописке и месте жительства в филиалах Агентства публичных услуг и в списках избирателей.

По данным Иона Чобану из Promo-Lex, в Бельцах десятки граждан не смогли проголосовать в привычных им помещениях избирательных бюро. Место голосования изменилось, однако они не получили приглашений с обозначением нужного им участка. В одном из случаев супругов, зарегистрированных в одной квартире, распределили на разные участки. На ряде участков возникали проблемы с данными избирателей в основных списках: их не находили, приходилось уточнять информацию в Агентстве публичных услуг.

Жора-де-Мижлок – лидер по явке избирателей

Однако больше всего претензий, пожалуй, было высказано к выборам мэра в селе Жора-де-Мижлок Оргеевского района, где наибольшее количество голосов – 61,07% – набрала кандидат Партии Шора, вице-председатель полтиформирования Марина Таубер. В этом населенном пункте была зарегистрирована самая высокая явка, что не удивительно – людей организованно доставляли к избирательным участкам. По словам Павла Постикэ, в Жора-де-Мижлок наблюдателями были зафиксированы неоднократные случаи подвоза избирателей. По данным Promo-Lex, организованная доставка граждан продолжалась до самого вечера.

На избирательном участке № 16/43 в Жора-де-Мижлок два человека, которые представились наблюдателями одного из конкурентов на выборах, вошли в помещение без соответствующих удостоверений, установили видеооборудование и начали снимать электоральный процесс. Члены избирательного бюро прервали голосование на 10 минут, чтобы решить, должны ли эти люди пребывать внутри избирательного участка. Хотя большинство высказалось против, они все равно продолжили съемку на территории участка.

22 мая «Партия действия и солидарности» обратилась в суд с требованием аннулировать результаты выборов в Жора-де-Мижлок. Лидер партии Майя Санду сослалась на «грубое и беспрецедентное» нарушение электорального законодательства. В исковом заявлении утверждается, что партия, которую возглавляет мэр Оргеева Илан Шор потратила на избирательную кампанию сумму, в три раза превышающую установленную законом максимальную планку. На превышение допустимых расходов не раз указывала и организация Promo-Lех в ходе мониторинга избирательного процесса.

Кроме того, истцы заявили о подкупе избирателей в день выборов, организованной доставке людей на участки и незаконной видеосъемке голосования. Марина Таубер все обвинения отрицает. Иск была рассмотрен судом Оргеева, который 24 мая высказался в пользу легитимности выборов в Жора-де-Мижлок. По мнению суда, представленных доказательств недостаточно, чтобы признать результаты волеизъявления жителей села недействительными. 28 мая этот вердикт подтвердила и Апелляционная палата Кишинева.

Майя Санду выразила сожаление в связи с этим решением. На странице «Партии действия и солидарности» в соцсети она написала, что судебные инстанции, ЦИК, прокуратура и другие госструктуры «не выполняют свои обязанности в соответствии с законом и делают вид, что не видят очевидных нарушений, допущенных на выборах в Жора-де-Мижлок». По мнению Санду, это стало возможным благодаря покровительству со стороны властей, которым пользуется Илан Шор. В сообщении отмечается, что после изучения причин, на которых основывалась апелляционная инстанция, будет подана жалоба в Высшую судебную палату.