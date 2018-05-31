Социалисты требуют не повышать цены на бензин

Парламент отклонил требования оппозиции о проведении слушаний по поводу повышения цен на топливо. Как передает корреспондент "ИНФОТАГ" из парламента, все оппозиционные партии поддержали это предложение, но парламентское большинство отклонило его.

Депутат от Либеральной партии Алина Зотя заявила: "На этой неделе произошло беспрецедентное повышение цен на топливо. Это неизбежно приведет к повышению цен на продукты питания, на услуги, на транспорт". Депутат потребовала от имени фракции заслушать по этому поводу главу национального агентства по регулированию в энергетике Тудора Копача.

Депутат фракции социалистов Владимир Головатюк подчеркнул: "Это повышение цен скажется на экономике в целом, поэтому в слушаниях должен участвовать и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Проблема в регламенте, на основании которого рассчитываются эти новые цены. Хочу проинформировать всех, что несколько лет назад изменили регулирование цен на топливо. Раньше операторы самостоятельно 2-3 раза в год меняли цены, повышали или снижали их. Сейчас же НАРЭ своим решением предписывает изменять цены, иногда в снижении, но как правило - в росте. С февраля неуклонно каждые две недели НАРЭ повышала цены на топливо. Вы только представьте - с марта месяца цены на топливо повысились на 2 лея, а НАРЭ практически обязывает операторов рынка повышать их далее. С этим шутить нельзя".

Он напомнил, что при расчете новой цены, во внимание принимается 2 фактора - курс национальной валюты и мировые цены на топливо: "И то, и другое - в росте. Правительство прогнозирует девальвацию лея до конца года. Через неделю цены бензин могут превысить 21 лей".

Социалисты потребовали от НАРЭ немедленно аннулировать решение о повышении тарифов на топливо. "Это не первое повышение тарифа в этом году, мы требуем, чтобы руководители НАРЭ пришли на заседание парламента и объяснили - с чем связаны повышения. Так как в дальнейшем это может вылиться в повешение многих товаров и услуг", - заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча напомнил, что "НАРЭ обязано действовать в национальных интересах Молдовы: "Мы требуем срочного созыва руководства НАРЭ и немедленного аннулирования повышения тарифов. То, что они сделали, - это жесткий удар по народу и национальной экономике. Повышение тарифов на топливо абсолютно не аргументировано".

Несмотря на требования оппозиции, парламентское большинство проголосовало против их предложений.

Автомобилисты мобилизуются в социальной сети для организации марша против подорожания топлива, который намечается на субботу, 2 июня, в 10.00, на площади Великого национального собрания. Инициатива принадлежит сообществу "AutoLife Moldova" на Facebook. В течение двух дней более тысячи человек заявили о намерении принять участие в демонстрации, передает IPN.

Инициативная группа рекомендует участникам прийти на марш с их транспортными средствами, а если их нет – прийти пешком. Отклики: "Да, во всей Молдове должен быть организован такой марш", "Я приду с семьей", "Давно пора".

Первоначально автомобилисты хотели провести марш в воскресенье, но выбрали в итоге субботу, чтобы акция не совпала с выборами примара Кишинева.

Максимальные цены на топливо постоянно растут на протяжении нескольких недель. До 12 июня литр бензина с октановым числом 95 будет стоить 19,79 лея, и 17,75 лея - дизельное топливо.