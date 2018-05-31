Ион Чебан сказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах в мэры Кишинева

Кандидат в градоначальники от Партии социалистов Ион Чебан пообещал следовать подписанному ранее Меморандуму об обязательствах будущего мэра перед гражданским обществом. Первое, что он пообещал сделать, в случае победы на выборах – устранить любые барьеры, преграждающие доступ в мэрию, «включая полицейских, охраняющих кабинеты чиновников».

Также Ион Чебан обязался сделать все для того, чтобы архив заседаний мэрии был доступен в полном объеме для всех, кто пожелает с ним ознакомиться. Кроме того, социалист предложил раз в месяц обсуждать работу структур на встречах чиновников мэрии с граждански м обществом в присутствии прессы.

Говоря о налаживании работы чиновников ведомства, кандидат в мэры отметил, что, прежде всего, необходимо ставить перед ними четкие задачи и требовать их выполнения, придерживаясь Трудового кодекса. Еще одним решением проблемы Чебан видит реорганизацию структур мэрии и прием на работу людей посредством конкурса.

Касательно реалистичности своих предвыборных обещаний, Чебан рассказал, что те из них, внедрение которых не зависит от мунсовета и центральных властей, будут осуществлены уже в течение месяца после вступления его в должность градоначальника. За это будет отвечать конкретный человек, работа которого будет проверяться.