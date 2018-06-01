Юрие Рошка: Режим готовится упечь меня за решетку или речь идет о процедурной ошибке?

Довожу до общественного мнения, что я подвергаюсь уголовному преследованию Прокуратурой по борьбе с коррупцией на основании сфабрикованного дела по указке тех, кому стою поперек горла, с подачи некого дежурного жалобщика карательных органов.

Так, утром 28 февраля с.г. в оффис где я работаю ворвались девять прокуроров и следователей Прокуратуры по борьбе с коррупцией, предъявив мне мандат на обыск. Мне было сообщено будто я подозреваюсь в извлечении выгоды из влияния (trafic de influnță). Вначале я подумал, что речь идет о недоразумении или ошибке. Последовал обыск как в кино. Я поинтересовался что именно ищут уважаемые, надеясь чем-нибудь помочь. Мне ответили: «Деньги, записи, компьютеры, любые другие электронные носители информации». Всего было изъято пятнадцать единиц, компьютеры (включительно все компьютеры моих коллег), хард диск с моей электронной библиотекой, мобильный телефон, записные книжки, рукописи, бумаги с моими записями и.т.п.

Утром того же дня я был проинформирован что являюсь подозреваемым, но уже во второй половине дня прокурор Михаил Иванов сообщил, что я являюсь обвиняемым, предъявив мне подписку о невыезде из страны сроком на 30 дней.

Из представленных мне документов прокуратурой следует, что данное дело было заведено 21 марта 2017 года. Но, видимо для того, чтобы избежать оповещение подозреваемого, поскольку закон обязывает сему в течение не более 30 дней с момента начала уголовного преследования, дело было открыто «по факту», по есть по случаю уголовного деяния. И это несмотря на то, что при наличии жалобщика и предполагаемого преступника, то есть всего двух фигурантов, выглядит более чем странным тот факт, что появилась необходимость дополнительных следственных мероприятий для установления автора сего деяния. Таким образом, предполагаю, что «блюстители закона» получили полную свободу следить за мной в течение восьми месяцев, используя для этого весь имеющийся у них арсенал специальных методов слежки.

И лишь 28 ноября 2017 года глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Виорел Морарь, подписал приказ, который квалифицирует меня в качестве подозреваемго, создав следственную группу из 15-ти (пятнадцати!) прокуроров и офицеров, которым было вверено заняться данным расследованием. Последовали наружное наблюдение, прослушивание телефонов и проверка корреспонденции. Для получения разрешения на право продолжить использовать специальные методы ведения следствия, ограниченные законом не более чем тридцатью днями, прокуроры обратились в суд дважды, получив таким образом дважды желаемые решения для продления прослушки и наружного наблюдения. Tаким образм, максимальный срок уголовного преследования лица без его уведомления был использован сполна. Именно этим объясняется прибытие оперативной группы с обыском 28 ферваля 2018, то есть ровно по истечении трех месяцев после заведения уголовного деля против меня в качестве подозреваемого.

Последовало еще три месяца уголовного преследования, с регулярными визитами в Прокуратуру по борьбе с коррупцией.

В сущности, мне вменяется в вину вымогание и получение «в преступных целях» «особо крупной суммы» от некоего гражданина с целью повлиять на некое решение суда в его пользу в 2009 году. Не буду вдаваться в детали, поскольку они будут высказаны в ходе судебных заседаний, которые, надеюсь, будут открытыми. Но могу утверждать уже сейчас, без опасения погрешить против истины, что это дело шито белыми нитками и пахнет желанием закрыть рот человеку, неугодному нынешней власти.

В пятницу, 25-го мая, я был вызван к прокурору Михаилу Иванову для того, чтобы расписаться в четвертый раз под подпиской о невыезде из страны.

Сегодня, 31 мая, прокурор завершил уголовное расследование и предъявил мне обвинение. В течение нескольких недель последует первое заседание суда.

Вменяемое мне преступление якобы произошло в 2009 году, в момент когда я уже проиграл выборы, потеряв все руководящие должности, не являясь более ни депутатом, ни вице-премьером, а безработным без малейшего влияния в государстве. У власти уже находились те, кoторых я критиковал в жесткой форме за попытку государственного переворота 7 апреля 2009 года. Но почему данная жалоба всплыла лишь сейчас, и почему сей гражданин не искал справедливости до сих пор, остается загадкой.

Считаю необходимым отметить, что в период ведения следствия, когда я был подвергнут запрещению выезда за рубеж, прокурор Михаил Иванов воспрепятсвовал мне участвовать в ряде международных конференций, где мне предстояло выступить. Таким образом, полагаю, что данные действия были предприняты с целью воспрепятствовать моей деятельности на международном уровне.

Напоминаю всем, что я был и остаюсь жестким критиком нынешнего режима. Считаю его незаконным, держащимся на злоупотреблениях власти и опасным для наших национальных интересов. Всем хорошо известно, что наша страна находится в состоянии узурпации государственной власти.

Я постоянно публикую статьи на румынском, русском, ангилийском и французском языках, в отечественной и зарубежно прессе, с резкой критикой против нынешних властей. Мои передачи на ТВ и видео в Интернете неудобны власть придержащим. Я издаю книги, которые идут в разрез с линией партии власти. Я являюсь инициатором и организатором Кишиневского Форума, международной дискуссионной платформы, в которой участвуют десятки интеллектуалов со всего континента. Я – журналист, издатель, переводчик и сторонник консервативных, традиционных, православных ценностей. У меня довольно долгая политическая карьера. Я никогда не избегал самых сложных конфронтаций с властями. И на сей раз я не намерен пригибаться либо отказаться от своих убежедний.

И если все-таки мне предстоит быть осужденым и брошенным за решетку, я ни на миг не намерен отказаться от своих убеждений, пригнуться перед режимом, представители которого, наверное, ликуют при мысли что избавляются от еще одного неугодного.

То, что я должен говорить, я скажу и напишу в любых условиях. Веселитесь, вы, те, кому я ненавистен, те, кто считаете мои дни! Ваш ненавистный враг подвержен публичной экзекуции, унижению и издевательству со стороны всей негодяев и самозванцев. Но смотрите, как бы ваша радость не обернулась печалью. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

31 мая 2018

Юрие Рошка,

Кишинев, Республика Молдова