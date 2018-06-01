Парламент исключил группу крови из паспорта и продлил срок его действия. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующий закон принят в четверг в финальном чтении голосами 54 депутатов.

Группа крови исключена из паспорта гражданина РМ и удостоверения личности, поскольку, по мнению большинства депутатов, это лишняя информация, которая абсолютна бесполезна. Ранее депутаты отмечали, что даже во время чрезвычайных ситуаций медики делают экспресс-тест для определения группы крови пострадавшего перед началом переливания.

Поправки также предусматривают увеличение срока действия паспорта гражданина для лиц, достигших 16 лет. Их паспорт будет действителен не семь, а 10 лет. Это мотивированно тем, что с этого возраста люди меньше подвержены физиологическим изменениям.

Ранее закон был раскритикован депутатом от Либеральной партии Романом Боцаном, поскольку, по его словам, поправки отменяют ряд требований к иностранным гражданам, которые хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции. Он сказал, что вступление в силу поправок приведет к тому, что иностранцы больше не будут обязаны знать Конституцию и государственный язык.

В связи с нежеланием парламентского большинства отказаться он этих поправок, Боцан на прошлой неделе подал в отставку с поста председателя комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.