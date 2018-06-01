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Политика
Додон рассказал, что нужно для решения приднестровского вопроса
01.06.2018

Президент Молдовы Игорь Додон заявил по итогам переговоров в формате «5+2», что только путем открытого диалога с Тирасполем можно добиться урегулирования приднестровского вопроса.

Участники переговоров в формате «5+2» в итальянской столице подписали Римский протокол, в котором содержится обязательство завершить работу над всеми аспектами «пакета из восьми пунктов» приднестровского урегулирования до конца года. Протокол содержит четкие временные рамки и механизмы, которые обеспечивают быструю доработку оставшихся вопросов из пакета восьми приоритетов, определенных сторонами в 2017 году.

«Проанализировав официальные результаты встречи в формате “5+2”, которая прошла 29—30 мая в Риме, а также содержание подписанного протокола по ее итогам, выражаю признательность и поддержку партнерам по продвижению процесса разрешения приднестровского конфликта, в том числе посредством достижения договоренностей в интересах простых людей», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он заверил, что и в дальнейшем будут предприняты все усилия по продвижению достигнутых договоренностей. Однако, как считает президент Молдовы, уже сегодня необходимо задуматься о будущих шагах и направлениях движения этого процесса. По его словам, «в этом контексте необходимо продолжать на различных площадках поддерживать прямой диалог представителей Кишинева и Тирасполя по самому широкому кругу вопросов».

«Уверен, что выстраивание открытого диалога с Приднестровьем — это залог достижения будущих договоренностей, которые будут способствовать укреплению стабильности и перспективам окончательного разрешения этого затянувшегося конфликта», — подчеркнул Додон.

Участниками переговоров формата «5+2» являются Кишинев и Тирасполь, как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.


 
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