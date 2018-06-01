1 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Цены на кишиневских базарах взвинтили не из-за засухи, а из-за жадности!
01.06.2018

Тем временем, молдавские фермеры взвыли от дважды увеличенных цен на топливо.

Помните старую шутку: «На международной фондовой бирже паника — Молдова взвинтила цены на укроп»? Так вот, шутки-шутками, а Молдова так взвинтила цены на петрушку (укроп отстает), что, кажется, что мы живем в пустыне. На районных базарах небольшой пучок стоит 7 леев. Продавцы утверждают, что виной тому — засуха. Говорят, то ли еще будет. Зеленый лук, говорят все те же продавцы, и вовсе стоит 100 леев (!) за килограмм.

С осадками у нас в самом деле беда. О том, как их отсутствие уже сказалось на сельхозкультурах, мы узнавали у председателя Лиги экономистов-реформаторов Молдовы Георгия Ботнару.

- Что перекупщики только не придумают, чтобы цены повышать! Сколько мы воевали с посредниками, которые покупают за копейки, а продают втридорога. Но никто не хочет заниматься этим вопросом — цены у нас, говорят, свободные, - говорит Георгий Ботнару.

По его словам, несмотря на отсутствие дождей, а марте-апреле выпал достаточный для выращивания сельхозкультур уровень осадков.

- Другое дело, что у нас ничего не делается для того, что на рынке молдавские сельскохозяйственные продукты появлялись раньше. Уже почти июнь, а цены на помидоры у нас апрельские. Почему так? Почему граждане должны в 100 раз переплачивать? Мы не раз говорили правительству, давайте создадим программу, мы поможем, по развитию сельского хозяйства, особенно ранних сортов, чтобы с 1 мая они уже были на прилавках. Я разговаривал с коллегами из Минска, у них хоть и другой климат, но они продвинулись, строят закрытые павильоны. А у нас никакие программы не развиваются, все только на бумаге.

Георгий Ботнару также отметил, что фермеры взвыли от новых цен на топливо.

- Солярка стоит почти 20 леев! Как можно обрабатывать земли?! Дважды за май месяц повышали, всего на 1,50 лея. Фермеры очень обижены. Если в других странах дают 2-3 месяца до того, как снова поднять цены, то у нас этот срок составляет 15 дней всего. Они не успевают купить, как уже другая цена, - подчеркнул Георгий Ботнару.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.