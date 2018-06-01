«Красавица, успокойся!» - резко осадил Зотю в парламенте «не спавший» Воронин

Выдвинутые лидером коммунистов обвинения в росте тарифов на топливо в адрес либералов стали причиной обмена резкими репликами между Ворониным, Зотей и Гимпу.

Сегодня, 31 мая, на заседании парламента произошел обмен едкими репликами между коммунистами и либералами. Лидер фракции ПКРМ Владимир Воронин подчеркнул, что в этом повышении цен виновна ЛП.

- Нужно, господа депутаты, поблагодарить Михая Гимпу за всё это. Когда он, спустя 12 часов после того, как стал президентом РМ, выпустил указ о снятии ограничения на импорт автомобилей по году выпуска. Вы сделали из всей Молдовы металлолом. Ввозите машины за 500 евро, ломаете всю атмосферу Молдовы, и вот по этой причине растут и цены. Вы это сделали вразрез с интересами страны, - заявил Воронин.

Когда либералка Алина Зотя попыталась вмешаться в разговор, чтобы оспорить слова лидера коммунистов, Воронин ее резко осадил.

- Когда ты говорила, я молчал. Красавица, успокойся! - сказал экс-президент.

Лидер коммунистов подчеркнул, что декрет, изданный Гимпу, стал стимулом для НАРЭ, чтобы повысить тарифы.

Михай Гимпу, в свою очередь, начал обвинять лидера коммунистов в некомпетентности.

- Уважаемые граждане! Вы убедились, что восемь лет у вас был президент, не знающий, что такое закон и что такое указ. Господин бывший президент Воронин, то, о чем вы говорили, решает парламент через закон, а не президент через указ. Никто никогда не решал, сколько машин и какого года выпуска. Только через закон. Поэтому всему залу смешно от вас. Вы не спали сегодня ночью или что с вами? Товарищ Воронин, мне просто жаль, - сказал Гимпу.

Предложение либералов не получило поддержки парламентского большинства.