«Забывчивый» Нэстасе на теледебатах с Чебаном оказался в тупике и получил послание от коррупционера

Несколько простейших вопросов кандидата ПСРМ Иона Чебана на пост генпримара Кишинева поставили в тупик Андрея Нэстасе на дебатах в прямом эфире.

Невнятной «водичкой» попытался заменить ответы по существу затронутых тем кандидат от ППДП в ходе состоявшихся теледебатов. Так, вместо ответа на вопрос, как он намерен решать проблему очистных сооружений, Нэстасе начал сыпать популистскими лозунгами.

Не нашел он ответа и на другой конкретный вопрос: что намерен предпринять в отношении двух столичных озёр - Ла Извор и Валя Трандафирилор. Нэстасе тут же забыл название одного из них, заявив о своей команде, которая будет этим заниматься. А на просьбу назвать фамилии хотя бы трех специалистов по архитектуре, здравоохранению и соцзащите в своей «профессиональной» команде не смог назвать ни одного.

- И четвертый вопрос: вы «прикроете» тысячи беззаконий, допущенных Дорином Киртоакэ? - спросил Ион Чебан.

На это Андрей Нэстасе вообще не нашел что ответить, и попросту проигнорировал вопрос.

Зато он заявил в эфире дебатов о поддержке со стороны примара румынского города Клуж Эмиля Бока, имя которого фигурирует в нескольких коррупционных делах.

– Хочу вам кое-что сказать. Господин Бок выступил с посланием в мою поддержку. Я только что получил сообщение. Я очень сильно его благодарю. Господин Бок, спасибо вам от души! – радостно отметил Нэстасе.

Эмиль Бок являлся фигурантом нескольких уголовных дел в Румынии – в качестве бывшего премьер-министра и уже как примар Клужа. В одном случае его подозревали в получении взятки от румынского миллионера Иоана Никулае для продвижения нужного ему решения правительства. Во втором - всплыла личная переписка Бока, в которой его просили важный документ.

Ранее еще несколько сомнительных политических персонажей призвали голосовать за Нэстасе. На этом поприще отметились Анатол Шалару, Юрий Лянкэ, Дорин Киртоакэ и другие лица, замешанные как в финансовых, так и в коррупционных преступлениях. Причем Андрей Нэстасе не только не отказался от их поддержки, но и всякий раз публично благодарил их за это.