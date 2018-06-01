Андрей Нэстасе: Я удалю из структур примэрии тех, кто несёт ответственность за хищения

Кандидат от политической партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе заявляет, что, став примаром столицы, он удалит из структур примэрии тех, кто несёт ответственность за хищения государственных средств, сговор при проведении тендеров, мошенническое управление бюджетом и неправомерное использование государственного имущества. В своей предвыборной программе кандидат отмечает, что он создаст команду преданных делу профессионалов, отобранных на основе критериев неподкупности, обладающих навыками, соответствующими требованиям должностей в рамках новой организационной структуры, передаёт IPN.

По словам Андрея Нэстасе, важной задачей в плане прекращения утечки кадров и повышения интереса к государственным должностям будет обеспечение условий для непрерывного профессионального роста госслужащих посредством их обучения с последующей сертификацией европейскими учреждениями. Будет введена новая этика государственного служащего, основанная на доброжелательном и ответственном поведении. Ни один гражданин больше не будет недооценён или проигнорирован.

На уровне организации муниципальной администрации Нэстасе берёт на себя обязательство провести децентрализацию и передать ряд полномочий претурам секторов, в особенности те полномочия, которые связаны с коммунальными услугами, инженерными сетями общего пользования и местным экономическим развитием. Кроме того, в целях укрепления института примэрии и для обеспечения большей прозрачности в сфере обсуждения и принятия решений, кандидат заявляет о своём намерении создать Совет гражданских местных сообществ при примэрии, с участием представителей местных сообществ и гражданского общества, экспертов, представителей бизнеса и научных кругов.

По словам Нэстасе, став примаром, он обеспечит незамедлительное размещение на официальном сайте примэрии документов, относящихся к платежам, производимым из государственных средств, чтобы каждый имел к ним свободный доступ. В число основных мер по предотвращению коррупции в примэрии входит и обеспечение прозрачности государственных закупок, а также строгий контроль исполнения контрактов.

Кандидат от ПППДП отмечает, что в подчинении примэрии находятся более 60 предприятий, которые управляют практически всем муниципальным имуществом. По его словам, вследствие коррупции, они приносят баснословный доход тем, кто их контролирует, но 60% этих предприятий отчитываются о ежегодных убытках на сумму около 35 миллионов леев. В этой связи Андрей Нэстасе предлагает провести глубокий и честный внутренний аудит, упразднить те муниципальные предприятия, существование которых никоим образом не может быть оправдано, поскольку предоставляемые ими услуги можно легче и дешевле приобрести на открытом рынке. Кандидат выступает за создание государственно-частных партнёрств с целью предоставления качественных и более дешёвых услуг в условиях современного и эффективного менеджмента.