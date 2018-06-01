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Политика
Ион Чебан утверждает, что внедрит новую структуру примэрии
01.06.2018

Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан утверждает, что, как только займет пост генерального примара столицы, примет решение о проведении аудита всех управлений и предприятий, подведомственных Примэрии муниципия Кишинэу, после чего будет разработана новая структура учреждения. В своей предвыборной программе кандидат ПСРМ отмечает, что все муниципальные служащие, подозреваемые в коррупции, будут проверены компетентными органами, а в период следствия будут отстранены от должности или уволены, передает IPN.

Ион Чебан обещает внедрение новой высокоэффективной организационной структуры. По его словам, каждое управление примэрии будет обязано публиковать планы работы и отчитываться публично об их внедрении, по крайней мере, один раз в месяц или в конце каждого этапа. Все решения примэрии будут приняты прозрачно. Они будут опубликованы на странице учреждения и на досках информации. Кроме того, будет пересмотрена функциональность сайта примэрии. Информация будет размещена на трех языках: государственном, русском и английском. Все стенограммы заседаний муниципального совета, которые находятся в секретариате, будут опубликованы в интернете вместе с видеоархивами. Все текущие и архивные документы примэрии будут оцифрованы в едином онлайн-архиве на странице примэрии.

Кандидат ПСРМ обещает, что будет инициировано создание единого центра для предоставления муниципальных услуг, который будет работать по принципу „единого окна”. Таким образом, человек, который подал заявку в примэрию или претуру, сможет отследить ее в управлении. Будут введены сроки для рассмотрения каждого ходатайства и заявления.

По словам Иона Чебана, наиболее важные социальные проблемы будут реализованы в тесной координации с гражданским обществом. До начала октября 2018 года будут созданы советы экспертов в разных областях жизни столицы. Он обещает, что каждый месяц будут проводиться заседания на местах, с участием примара Кишинева, преторов секторов и примаров пригородов.

В предвыборной программе кандидата ПСРМ отмечается, что будут назначены компетентные администраторы, которые будут иметь в задачу контроль своевременного и качественного исполнения бюджета. Служащие, виновные в неисполнении или задержке исполнения бюджета, будут уволены. Так же, регулярно будут опубликованы отчеты об исполнении бюджетов каждым управлением примэрии.


 
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