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Общество
Гидрометеорологи объявили жёлтый код в связи с засухой на территории всей страны
01.06.2018

Гидрометеорологи объявили жёлтый код в связи с засухой на территории всей страны. Он будет действителен в течении 11 дней. Из-за высоких температур существует угроза обмеления рек и озёр.

Гидрометеослужба рекомендует гражданам и экономическим агентам рационально использовать водные ресурсы. Ранее из-за жары был объявлен жёлтый код пожароопасности, который действителен до сегодняшнего дня.

По данным синоптиков, в ближайшие дни пройдут кратковременные дожди, днём будет до 29 градусов тепла, а ночью до плюс 15.


 
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