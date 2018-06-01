Гидрометеорологи объявили жёлтый код в связи с засухой на территории всей страны

Гидрометеорологи объявили жёлтый код в связи с засухой на территории всей страны. Он будет действителен в течении 11 дней. Из-за высоких температур существует угроза обмеления рек и озёр.

Гидрометеослужба рекомендует гражданам и экономическим агентам рационально использовать водные ресурсы. Ранее из-за жары был объявлен жёлтый код пожароопасности, который действителен до сегодняшнего дня.

По данным синоптиков, в ближайшие дни пройдут кратковременные дожди, днём будет до 29 градусов тепла, а ночью до плюс 15.