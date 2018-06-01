Дороги в Кишиневе будут делать не Меркель, не Путин и точно не Бэсеску, - президент (ВИДЕО)

Президент Молдовы призвал всех кишиневцев проголосовать не за политическую партию, а за будущее своего города.

Глава государства выразил уверенность в том, что люди изберут примаром того, кто обладает способностями профессионально управлять городом, а не того, кто упражняется в популизме. Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «НТВ-Молдова».

– Не надо недооценивать жителей Кишинева. Они гораздо больше обеспокоены проблемами города, чем полагают некоторые. И в этот раз они сделают свой выбор осознанно, на благо Кишинева и без всяких политических предрассудков, – подчеркнул Игорь Додон.

Он заявил, что главы других государств не будут заниматься проблемами столицы Молдовы.

- У нас есть шанс выбрать профессионала, - сказал президент. - Мы должны понять, что дороги и канализацию в Кишиневе будут делать не Меркель, не Путин и точно не Бэсеску. Это может сделать хозяйственник. А если у этого человека есть и опыт, и навыки, если он не впервые сталкивается с этими проблемами, - это очень большой плюс для Кишинева.

Глава государства призвал жителей столицы проголосовать 3 июня за Иона Чебана и пообещал, что в этом случае в течение года ситуация в городе значительно улучшится.

Второй тур выборов генерального примара Кишинева состоится в это воскресенье. За победу поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.